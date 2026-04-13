Инженеры из Новосибирска передали данные на 600 метров через обычную розетку

Бизнесмены из Новосибирска достигли значительных успехов в области передачи данных через электрические сети, установив новый мировой рекорд по дальности сигнала с использованием обычной розетки. Инновационная технология обеспечивает передачу информации на расстояние до 600 метров, что в три раза превышает возможности зарубежных аналогов. Об этом заявил Сергей Голубицкий, представляющий комитет по инновациям Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и возглавляющий ООО «Арти-Электроникс». Презентация разработки состоялась на форуме «Добыча. Обогащение. Металлургия».

— Способы и методы обработки сигнала позволили передавать информацию по кабелю СИП 4*16, примерно, на 550-570 метров («точка-точка»), при мировом показателе на данном типе кабеля не более 200-250 метров, — сообщил Сергей Голубицкий.

Разработка базируется на технологии PLC (Power Line Communication) и применяет российские алгоритмы обработки сигнала вместо зарубежных PLC-чипов. Все элементы и материалы изготавливаются на территории страны. В ходе тестирования было установлено, что передача данных может осуществляться на расстояние до 1250 метров через трансформаторную подстанцию. Такая технология может использоваться в Smart City, жилищно-коммунальном хозяйстве, системах уличного освещения, дорожной инфраструктуре, парковочных зонах и системах безопасности.

— В настоящее время мы приступаем к сбору данных с электросчётчиков коттеджных посёлков региона и работаем над оборудованием передачи по высоковольтным линиям. Недавно компания получила патент на метод обработки сигналов в странах ЕАЭС, — уточнили инноваторы.

