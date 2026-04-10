Квартиру снимают за три часа: арендный кризис в новосибирском Академгородке

Новосибирский Академгородок — место, где сосредоточен интеллектуальный потенциал всей Сибири. Здесь работают тысячи ученых, инженеров, программистов. Сюда приезжают специалисты со всей страны, чтобы участвовать в проекте СКИФ — первом за 30 лет российском источнике синхротронного излучения. Но есть одна проблема: им негде жить.

— Мы как-то посчитали: экспозиция однокомнатной квартиры на аренду в Академгородке — от трёх часов до трёх суток. Спрос колоссальный. К сожалению, предложения явно недостаточно. Молодёжь арендует жильё в соседних деревнях, в Бердске, в нижней зоне Академгородка, — привел статистику генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховодов на конференции Domclick Digital Day.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признал, что проблема системная. По его словам, проект доступного арендного жилья в научном центре обсуждается уже лет 15. Ключевое слово — «доступного». Рынок аренды в Новосибирске огромный, квартиру подобрать можно. Но чтобы она стала по карману молодому ученому, нужна субсидированная ставка. А федеральных денег, отметил глава региона, на это нет.

— У министерства науки и высшего образования нет возможности разворачивать такие программы одновременно с программами льготной ипотеки. Без бюджетного вложения не полетит. Мы готовы дать землю по низкой ставке, взять на себя инфраструктуру, договориться с застройщиками о себестоимости. Но без федерального бюджета — никак, — отметил глава региона.

Андрей Травников добавил, что регион ищет обходные пути. Например, в Наукограде Кольцово обсуждается создание муниципального маневренного фонда. Идея простая: муниципалитет выкупает квартиры в собственность и предоставляет их сотрудникам будущего СКИФа. Уже не федеральный институт, а местные власти будут решать жилищный вопрос.

Пока же молодые ученые продолжают снимать квартиры в Бердске и тратить часы на дорогу. А объявления о сдаче жилья в самом Академгородке исчезают за считанные часы. И это при том, что страна вкладывает миллиарды в науку, забывая о самом простом: крыше над головой для тех, кто эту науку делает.

