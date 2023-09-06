Новосибирские онкологи удалили редкую опухоль у молодой женщины

Онкологи из Новосибирска удалили редкую злокачественную опухоль у 33-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского онкодиспансера.

Опухоль была выявлена в поджелудочной железе — довольно редкое новообразование, которое составляет менее 2 % от всех злокачественных опухолей поджелудочной железы. Объемное поражение поджелудочной железы было выявлено в ходе МРТ.

— Как правило, злокачественные новообразования на поджелудочной железе очень опасны и прогнозы неблагоприятны для пациента. После эндоскопического УЗИ с трепанбиопсией тела поджелудочной железы мы получили материал, который отправили на гистологическое исследование. Когда пришли результаты начали готовить пациентку к операции, — рассказал Infopro54 Сергей Фурсов, главный онколог Новосибирской области.

Отмечается, что операция была технически трудной, так как помимо удаления опухоли с частью тела поджелудочной железы и лимфодиссекции необходимо было сохранить селезенку. Но все прошло благополучно благодаря мастерству команды хирургов в составе главного онколога Сергея Фурсова, кандидатов медицинских наук Игоря Хадагаева и Алексея Ломакина.

— Сейчас пациентка находится под нашим наблюдением, восстанавливается, состояние — удовлетворительное. Мы надеемся, что на этом лечение рака поджелудочной железы у нее закончится, — сказал в заключение Фурсов.

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