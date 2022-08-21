Концессия по остановкам — опять мимо

Конкурс по выбору инвестора для заключения концессионного соглашения по остановкам в Новосибирске признан несостоявшимся. На участие в нем не было подано ни одной заявки. Об этом говорится в заключении конкурсной комиссии, опубликованном на сайте мэрии города.

Напомним, сроки проведения конкурса неоднократно переносились в связи с «экономической ситуацией и нестабильностью на рынке». Кроме того, в департаменте по инвестициям неоднократно подчеркивали, что на переносе сроков настаивал потенциальный участник конкурса, который планировал вложить деньги в концессию.

В рамках соглашения концессионер должен был установить 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса, а также реконструировать помещение для размещения единого пункта управления (ЕПУ). Обязательный объем инвестиций в проект — не менее 395 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения — 15 лет. В основном речь шла об остановках на гостевых маршрутах. Ранее создать эту сеть инвестор должен был до конца 2022 года к Международному молодежному чемпионату мира по хоккею. В марте проведение чемпионата в Новосибирске было отменено.

Предыдущая концессия по созданию в Новосибирске сети умных остановок тоже откладывалась несколько раз. При этом муниципальные власти сообщали, что к проекту есть интерес у инвесторов.