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Концессия по остановкам — опять мимо

  • 21/08/2022, 14:05
Автор:
вложить деньги
Мэрии Новосибирска снова не удалось найти желающих вложить деньги в этот проект.

Конкурс по выбору инвестора для заключения концессионного соглашения по остановкам в Новосибирске признан несостоявшимся. На участие в нем не было подано ни одной заявки. Об этом говорится в заключении конкурсной комиссии, опубликованном на сайте мэрии города.

новости Новосибирска

На «комфортные» остановки появился потенциальный инвестор

Напомним, сроки проведения конкурса неоднократно переносились в связи с «экономической ситуацией и нестабильностью на рынке». Кроме того, в департаменте по инвестициям неоднократно подчеркивали, что на переносе сроков настаивал потенциальный участник конкурса, который планировал вложить деньги в концессию.

В рамках соглашения концессионер должен был установить 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса, а также реконструировать помещение  для размещения единого пункта управления (ЕПУ). Обязательный объем инвестиций в проект — не менее 395 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения — 15 лет. В основном речь шла об остановках на гостевых маршрутах. Ранее создать эту сеть инвестор должен был до конца 2022 года к Международному молодежному чемпионату мира по хоккею. В марте проведение чемпионата в Новосибирске было отменено.

 

Предыдущая концессия по созданию в Новосибирске сети умных остановок тоже откладывалась  несколько раз. При этом муниципальные власти сообщали, что к проекту есть интерес у инвесторов

Иллюстрация из макета мэрии Новосибирска

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : концессия инвестиции Вложить деньги


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