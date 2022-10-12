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Банк «Левобережный» начал выдавать кредиты для бизнеса без визита в офис

  • 12/10/2022, 17:17
Компании МСБ могут получить овердрафт или кредит на любые цели не посещая офис банка.

Теперь отсутствие в городе или стране любого из участников сделки не будет препятствием для получения кредита. Процесс оформления сделки для заемщика, поручителя икредиты бизнесу залогодателя полностью электронный. Подписать договоры по кредитной сделке можно в течение дня в любом месте в любое время. Клиенту нужно ознакомиться с документами и нажать на кнопку «Подписать». Для подтверждения подписи понадобится ввести код из СМС. Пакет документов всегда будет доступен на вашем компьютере или смартфоне в ОНЛАЙН-офисе.

Онлайн-подписание возможно по овердрафтам, кредитам без залога или с залогом движимого имущества/прав требования по контрактам. Чтобы оформить сделки в рамках госпрограмм и те, в которых заемщиком выступает физическое лицо, нужно обратиться в офис банка.

Получить консультацию по кредитованию малого и среднего бизнеса можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный», обслуживающих юридических лиц. Выбрать кредиты и овердрафты вы можете на сайте.

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Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото shutterstock.com/ru

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : овердрафт кредиты бизнесу


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