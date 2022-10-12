Не исключена очередная миграция врачей из регионов в Москву

В Москве идет отбор сотрудников в новые стационарные комплексы скорой помощи. С первого дня набора в кадровом центре департамента здравоохранения Москвы работает «горячая линия». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, за это время операторы приняли более одной тысячи телефонных звонков от желающих трудоустроиться на работы в скорую помощь.

— Одна из основных задач «горячей линии» — оперативно предоставить всю необходимую информацию потенциальным кандидатам. Чаще всего вопросы касаются требований к той или иной вакансии, существующих этапов отбора, а также сроков рассмотрения заявки. В большинстве случаев всю информацию можно найти на сайте проекта «Команда первых». Ежедневно наши сотрудники принимают десятки звонков. Всего же с начала работы «горячей линии» разъяснения относительно различных аспектов трудоустройства в скоропомощные комплексы мы дали более тысячи раз, — рассказала Юлия Уварова, исполняющая обязанности директора кадрового центра департамента здравоохранения.

Для работы в стационарных комплексах планируется дополнительно привлечь около двух тысяч человек — 500 врачей, тысячу сотрудников из числа среднего медицинского персонала и около 500 административных работников.

Скоропомощные стационарные комплексы — уникальный проект Москвы. Их создают на базе шести многопрофильных стационаров: Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больницы имени В.В. Вересаева, городской клинической больницы имени С.П. Боткина, городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова, городской клинической больницы имени В.М. Буянова и городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова.

Напомним, в 2020 году «Медвестник», со ссылкой на данные Росстата, сообщил, что пандемия коронавируса усилила отток кадров из ближайших к Москве регионов. Медучреждения субъектов, входящих в ЦФО, потеряли за полгода почти 3000 сотрудников — врачей и медсестер.

В Новосибирской области спрос на медперсонал традиционно высокий. По данным hh.ru, в сентябре 2022 года спрос на медиков в регионе вырос сразу на 13% относительно августа. Рост произошел и по сравнению с прошлогодними показателями: в сентябре было открыто на 7% больше вакансий для врачей и медперсонала, чем в аналогичный период год назад. Почти половина актуальных вакансий размещено компаниями из медицинского и фармацевтического направления (48%). Кроме того, 3% предложений о работе для медиков открыли розничные компании, и еще по 2% приходится на долю государственных организаций, а также компаний, представляющих услуги для бизнеса и из ресторанно-гостиничного направления. Медианная предлагаемая зарплата для специалистов без опыта работы составила 38,5 тысяч рублей. Кандидатам с опытом работы по специальности более одного года предлагают 50 тысяч рублей. От 3 до 6 лет — зарплата увеличивается уже до 75 тысяч, в среднем. А соискатели с опытом более 6 лет могут рассчитывать на заработную плату 80 тысяч рублей.

— В настоящий момент медики остаются в категории одних из самых дефицитных работников: на одну вакансию для них в Новосибирской области приходится менее одного потенциального кандидата (0,8 резюме на вакансию), — говорится в исследовании hh.ru. — Напомним, нормой, комфортной для рынка труда считается соотношение 5-6 резюме на вакансию.

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