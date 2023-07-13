Оформите овердрафт при оборотах по счету от 3 месяцев

Клиенты банка теперь могут оформить кредитный лимит к расчетному счету при наличии оборотов по счету от 3 месяцев без залога с возможностью пролонгации до 12 месяцев.
Предложением могут воспользоваться юридические лица и ИП со средней годовой выручкой до 2 млрд рублей, сроками государственной регистрации и фактического существования бизнеса не менее 12 месяцев.
Вы можете выбрать период пользования овердрафтом: 30, 60 или 90 дней. Процентная ставка составит 14 %.
Подайте заявку на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. За консультацией обращайтесь по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.
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Фото freepik.com/author/freepik
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