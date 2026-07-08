Электронные гарантии стали основным инструментом для малого и среднего бизнеса

С ростом объема закупок госкомпаний наблюдается повышенный интерес со стороны малого и среднего бизнеса (МСБ) к документарным продуктам. С начала 2026 года число клиентов, прибегающих к банковским гарантиям, выросло на 31%, а объем выданных электронных гарантий увеличился на 76%. Такие данные были представлены Русланом Еременко, членом правления ВТБ, на международной промышленной выставке Иннопром-2026.

Согласно статистике банка, с начала текущего года увеличилось как количество клиентов, оформивших банковские гарантии, на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и общее число выданных гарантий — на 25%.

Ключевым фактором роста стали электронные банковские гарантии. Доля электронных гарантий в общем объеме составила 60%, тогда как годом ранее этот показатель был 45%. Для малого бизнеса доля дистанционно оформленных гарантий уже превышает 80%.

Общий объем портфеля банковских гарантий для сегмента МСБ достиг 900 млрд рублей, продемонстрировав рост на 15% за год. Количество активных гарантий увеличилось на 15%, а портфель электронных гарантий — на 53%.

Руслан Еременко подчеркнул, что по данным Минфина России, объем контрактов госкомпаний с субъектами МСП в первом квартале 2026 года вырос более чем втрое. Расширение вовлеченности малого и среднего бизнеса в государственные закупки стимулирует спрос на инструменты, обеспечивающие исполнение контрактов.