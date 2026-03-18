Новосибирское предприятие получило крупную банковскую гарантию

ВТБ оказал содействие новосибирскому предприятию ООО «Новые технологии», предоставив банковские гарантии на сумму 62 миллиона рублей, которые служат обеспечением по льготному займу, выданному Фондом развития промышленности (ФРП) Новосибирской области. Средства, полученные от ФРП, будут использованы для закупки оборудования, необходимого для производства косметической продукции и ее компонентов.

Предприятие занимается возведением передового завода, предназначенного для выпуска высококачественных медицинских изделий, ориентированных на профессиональную косметологию. Реализация данного проекта является частью стратегии импортозамещения и направлена на повышение доступности отечественной медицинской продукции. Конечная цель проекта — обеспечить российский рынок конкурентоспособной и безопасной продукцией собственного производства, тем самым сокращая зависимость от импортных товаров.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, подчеркнул, что банковская гарантийная поддержка открывает компаниям возможности для привлечения льготного финансирования, что, в свою очередь, способствует модернизации производства и созданию новых рабочих мест. В настоящее время предприятия активно развиваются и усиливают свои позиции на рынке. Банк, в свою очередь, готов предоставлять бизнесу профессиональную экспертизу и необходимые инструменты поддержки.

Директор ООО «Новые технологии» Татьяна Лопаткина добавила, что строящийся завод станет значимой частью инфраструктуры инновационного кластера, привлекая инвестиции и способствуя экономическому росту региона. Реализация проекта повысит конкурентоспособность местной промышленности и укрепит статус Новосибирска как ведущего центра биотехнологической индустрии в России.