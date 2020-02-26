Банк «Открытие» в Новосибирске заключил первую сделку «Валютный форвард с предоплатой» с крупным новосибирским предприятием

Это первая подобная сделка в сети банка «Открытие». Валютный форвард с предоплатой — модификация классического форварда, где до 90% фиксированной стоимости выплачивается клиенту авансом в день сделки.

Сделка была заключена с новосибирской агропромышленной компанией. Клиент получил 90% предоплаты от банка в день сделки и одновременно захеджировал валютный риск по своему экспортному контракту.

Валютный форвард с предоплатой — относительно новый для рынка инструмент. Но его преимущества уже успели оценить все участники процесса.

Для клиента это хороший альтернативный источник финансирования, который потенциально не будет влиять на долговые метрики. Финансирование и хеджирование валютного риска в одном продукте – это удобное решение для всех экспортёров на рынке.

— Мы стараемся предложить клиентам максимально широкий спектр возможностей для хеджирования и оптимизации финансовых потоков компании. Уверен, что новый продукт будет востребован и позволит клиентам увеличить свою лояльность к банку, — отметил Владимир Омельченко, начальник управления валютных и процентных рисков ПАО Банк «ФК Открытие».

Фото: пресс-служба банка