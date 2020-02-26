Новосибирский «Лиотех» произвел для крупнейшей в России СЭС накопители энергии

В Республике Башкортостан запушена крупнейшая в России солнечная электростанция с накопителем энергии – Бурзянская СЭС мощностью 10 МВт, сообщили в пресс-службе Группы РОСНАНО. Отмечается, что портфельная компания РОСНАНО «Лиотех» поставила для СЭС накопители энергии общей емкостью 8 МВт*ч. Поставка осуществлялась в кооперации с компанией «Системы накопления энергии» (принадлежит Фонду инфраструктурных и образовательных Группы РОСНАНО), разработчиком интеллектуальных решений на базе литий-ионных ячеек. Инвестором Бурзянской СЭС выступила лидер российской солнечной энергетики с собственным производством солнечных модулей ГК «Хевел», созданная при участии РОСНАНО.

Отмечается, что промышленные накопители, входящие в комплекс станции, являются рекордными по емкости в России.

— Автоматизированная система управления выбирает оптимальный режим работы энергообъекта: анализируя множество параметров, она определяет, когда нужно запасать энергию, а когда отдавать в сеть. Новая СЭС обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение Бурзянского района, а в случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии электропередачи, сможет работать в автономном режиме, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что накопители энергии производства новосибирского завода «Лиотех» используют в составе электрических станций на основе возобновляемых источников энергии для компенсации неравномерности выработки альтернативной генерации. Это позволяет обеспечить стабильно высокое качество электроэнергии, а также хранить ее избыток для покрытия пиковых нагрузок.

Согласно данным, приведенным в совместном докладе РОСНАНО и «Центра стратегических разработок», объем российского сегмента рынка систем накопления энергии к 2025 году может составить $1,5-3 млрд, из которых почти половина придется на энергетический сектор.

Аккумуляторные ячейки «Лиотех» в составе накопителя энергии емкостью 300 кВт*ч уже используются в гибридной энергоустановке компании «Хевел», которая была запущена в селе Менза Забайкальского края. Также системы накопления энергии «Лиотех» емкостью 250 и 460 кВт*ч установлены на СЭС «Хевел» в республике Тыва. Помимо энергетики в числе приоритетных направлений бизнеса «Лиотех» — электротранспорт и источники бесперебойного питания.

Технологическая инжиниринговая компания «Системы накопления энергии» (СНЭ) занимается разработкой промышленных систем накопления электрической энергии, предназначенных для изолированных энергорайонов с источниками ВИЭ и для обеспечения пиковых потребностей крупных предприятий, повышения качества и надежности их энергоснабжения. Накопители СНЭ используют литий-ионные батареи новосибирского завода «Лиотех».

ГК «Хевел», созданная при участии РОСНАНО в 2009 году, является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В состав Группы, в том числе, входит завод по производству солнечных модулей в Чувашии, а также крупнейшая в России профильная научная организация в сфере фотовольтаики — Научно-технический центр (г. Санкт-Петербург). С 2014 года компания построила 597,5 МВт сетевой солнечной генерации в России.

Фото пресс-службы ГК «Хевел»