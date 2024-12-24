Прогнозы на 2025 год: Все изменения происходят быстро ― как хорошие, так и плохие

Экономика. Смягчение санкций

Доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари считает, что в 2025 году России удастся решить ключевую задачу — завершить СВО или сильно приблизиться к ее решению.

— Я ожидаю, что сейчас начнутся переговорные процессы, а к лету возможно прекращение огня со всеми соответствующими плюсами. Не исключаю, что со страны начнут понемногу снимать санкции, и это позволит нам дышать более свободно. Даже снятие санкций с «Газпромбанка», обеспечивающего хождение валюты между государствами, будет смягчением давления. К этому времени, на мой взгляд, ЦБ добьется своей цели и придавит инфляцию, а затем с лета-осени начнется снижение ключевой ставки. У меня нет ощущения, что мы весь 2025 год простоим на ключе в 20%+.

При этом эксперт подчеркивает, что после снижения ставки ЦБ актуальной станет проблема 30-40 трлн рублей, зависших на вкладах.

— По моим оценкам, это деньги очень богатых людей, которые выльются на рынок в виде новой приватизации, — комментирует Коложвари. — Кстати, именно отсюда идут слухи о возможной заморозке или национализации вкладов. Но в любом случае речь будет идти, условно говоря, о 10 тысячах семей, которые владеют большими деньгами, накопившимися за 2 года. Очень сомневаюсь, что это будет глобальное решение.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что суммарный объем депозитов в Новосибирской области растет в 2 раза быстрее цен на недвижимость и в 2,9 раза быстрее официальной инфляции. По его словам, Центральный банк РФ обещает абсолютно управляемый, упорядоченный процесс, который позволит выводить деньги с депозитов на потребление очень постепенно.

— Рекордные суммы на депозитах будоражат всеобщее воображение: и игроков фондового рынка, и девелоперов, и продавцов ГАБ (готовый арендный бизнес). Но ни один из предлагаемых ими инвестиционных инструментов не может составить конкуренцию депозитам. Есть опасность: когда этот аттракцион невиданной щедрости (с высокими ставками по депозитам) закончится снижением ключевой ставки, вкладчики кинутся массово снимать деньги с депозитов, цены взлетят, а у банков не хватит ликвидности на выдачу всем и сразу. Хотелось бы узнать механизм, который обеспечит этот процесс «очень постепенно», если захотят все и сразу, — комментирует Николаев.

Заместитель мэра Новосибирска Евгений Попантонопуло отмечает, что текущий период жизни в принципе характерен тем, что он очень быстрый.

— Все изменения происходят максимально быстро ― как хорошие, так и плохие, — отметил чиновник на заседании Бизнес-клуба НГУЭУ. — Экономика, с одной стороны, показывает рост, с другой ― быстрый рост может привести к исчезновению ряда игроков с рынка, но при этом будут появляться другие. Думаю, что текущая ситуация существенно изменит рынок, в первую очередь строительный. Кроме того, сейчас очень сильно меняется покупательское поведение. Оно становится более рациональным.

Финансы. Жесткая монетарная политика — это надолго

Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева назвала ключевые изменения, которые, по ее мнению, произойдут на рынке в 2025 году:

жесткая денежно-кредитная политика;

уменьшение объемов кредитования физических лиц (потребительское кредитование, автокредитование, ипотечное кредитование);

повышенный спрос на депозитные вклады;

запуск цифрового рубля;

развитие механизма удаленной идентификации, позволяющего перевести широкий перечень финансовых услуг в удаленный формат.

Эксперты ВТБ также полагают, что жесткая монетарная политика сохранится надолго, налоговая реформа повысит сбалансированность бюджета в среднесрочной перспективе, а расходы бюджета останутся повышенными. Кроме того, в 2025 году ожидаются масштабные меры по фискальному стимулированию в Китае. Об этом аналитики ВТБ заявили на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

По прогнозам аналитиков ВТБ, по итогам 2025 года инфляция будет близкой к 6% г/г при отсутствии заметных дезинфляционных шоков. При этом в обозримой перспективе инфляция в РФ под влиянием бюджетного импульса и напряженности на рынке труда не замедлится до целевых уровней.

Ключевая ставка по итогам 2025 года составит 23%, с близкой к 6% г/г инфляцией при отсутствии заметных дезинфляционных шоков. Повышенный уровень бюджетных расходов требует поддержания жесткой денежно-кредитной политики Банка России сейчас и — при прочих равных — более высокого уровня ставок в долгосрочной перспективе.

Курс доллара к рублю при отсутствии внешних шоков и в условиях нормализации импорта к концу 2025 года составит 108 рублей за доллар. Эксперты ВТБ не видят фундаментальных предпосылок для резкого ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи — прогнозный уровень 3185 на горизонте 12 месяцев (совокупная доходность 35%). При снижении безрисковой ставки на 1% прогнозный уровень индекса Мосбиржи увеличивается на 4,4%.

Советник по линии развития цифровизации вице-мэра Новосибирска, руководитель комитета по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Общественного совета при Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области Руслан Копцев большие перспективы видит в части развития третьей формы денег, а именно цифровых.

— Мы живем в эпоху рождения третьей формы денег — цифровых валют. Это совсем другая сущность, которой ранее не было. Многие путают цифровые и криптофинансы. Разница между ними в том, что цифровой рубль, юань эмитируют ЦБ этих стран. А криптовалюты не эмитированы никем. По каждому цифровому рублю можно увидеть всю цепочку операций: с момента его эмиссии Центробанком и до момента последней операции, в отличие от наличных или безналичных денег. Конечно, это дает дополнительную прозрачность и контроль.

Также, по его мнению, снизится роль коммерческих банков: если раньше нужно было в каждом из них открывать отдельные лицевые и расчетные счета, то при использовании цифрового рубля счет будет единым, потому что все операции будут проходить в одном месте — на сервере Центробанка. Это приведет к уменьшению стоимости переводов, так как уберется посредничество в транзакциях.

Недвижимость. Рынок клиента

На рынке недвижимости снижение потребительского спроса побуждает застройщиков и агентства искать новые инструменты для привлечения клиента ― прогнозирует тренды 2025 года аналитик рынка недвижимости портала Mestopro.ru Григорий Якобсон.

— Отрасль ждет снижения ключевой ставки, некоторые застройщики будут искать возможность строить за свои для снижения себестоимости строительства. Вероятно возрождение формата ЖСК, — перечисляет эксперт. — Уровень конкуренции вырастет, а у клиентов появятся более выгодные условия для покупки за наличные. Рынок перейдет в стадию рынка клиента. Неконкурентоспособные игроки уйдут.

Эксперты ЦИАН отмечают, что основной риск для отрасли в 2025 году заключается в росте стоимости заимствований, повышенной кредитной нагрузке на девелоперов и владельцев недвижимости. Результаты июля-ноября 2024-го подтверждают, что найти покупателей и при рыночной ставке 25%+, и при сильно урезанных льготных программах сложно, но можно, тогда как финансовые модели многих компаний на такие внешние вводные не были рассчитаны.

— Поддержкой для рынка остается сохраняющийся рост экономики и реальных доходов населения, высокое доверие к недвижимости как к инструменту сохранения накоплений, сильное строительное лобби, высокая прозрачность отрасли (что позволит государству оперативно отреагировать в случае увеличения вероятности кризисных проявлений), — отмечают в ЦИАН.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО АСОНО) Максим Федорченко ожидает, что в 2025 году ситуация на рынке начнет нормализоваться. При этом он подчеркивается, что из сложившейся ситуации все сделают выводы.

— Так нельзя вести дела: «давайте введем льготную ипотеку для всех», «давайте все отменим». Такие лихорадочные движения недопустимы, так как отрасль рассчитывала на льготную ипотеку, строила планы, вкладывала деньги в покупку земельных участков, в производственные мощности, — комментирует эксперт. — Я жду, что в 2025 году на рынок начнут возвращаться программы стимулирования спроса в разумных пределах.

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун отмечает, что, по прогнозам специалистов, потребление цемента в 2025 году будет снижаться. Глубина падения видится от -10% до -15%.

— Возможности роста видим в активизации инфраструктурного строительства, в частности строительства цементобетонных дорог, — пояснил он. — Кроме того, необходимо снижение ставки ЦБ РФ для возобновления инвестиций в развитие производства.

По мнению Скакуна, в 2025 году также ожидается усиление конкуренции, в том числе от производителей из других стран, в основном из Беларуси, Казахстана, Ирана, возможно появление цемента из Узбекистана, потенциален резкий рост отгрузки из Китая. Есть вероятность банкротства застройщиков, в том числе крупных, остановки предприятий строительной промышленности.

Максим Федорченко также не исключил, что в 2025 году на рынке может уменьшиться количество игроков, но при этом подчеркнул, что в нынешней ситуации особенно важна поддержка местного качественного производителя: подрядчика и застройщика.

— Заезжий подрядчик всегда ищет, где лучше, и не факт, что это будет Новосибирская область. Если более интересные условия появятся на Дальнем Востоке, то он переориентирует свои мощности на тот регион, и мы останемся и без пришлых, и без своих игроков, — предупреждает Федорченко. — Поддержка может оказываться в виде заказов, приоритета при заключении договоров, длинных контрактов в инвестпроектах. Например, мы уже видели, как иногородние компании приходили на проекты РЗТ, потом исчезали ― и проблемы приходилось расшивать местным компаниям. Местные застройщики более контролируемы и понятны. Я говорю о добросовестных компаниях, а не о всех подряд.

Эксперт рассчитывает, что в 2025 году застройщикам и органам власти удастся прийти к консенсусу в части социального взноса. Постановка задачи о необходимости строительства соцобъектов — правильное решение, так как к 2024 году в Новосибирске сформировался серьезный дисбаланс между жильем и соцобъектами. Однако метод решения этой проблемы оставляет желать лучшего.

— Все затраты на застройщика переложить невозможно. И не только потому, что сейчас сложная экономическая ситуация. Практика других регионов показывает, что детские сады и школы — только первая ласточка. Дальше мы будем говорить о дорогах и их содержании, о ливневках, больницах, библиотеках, почтах, участковых пунктах милиции и т.д. Если мы начнем перечислять все, чем должен быть обеспечен новосел в новом жилье, то это окажется весь список услуг, которые предоставляет государство и муниципалитет. Странно, что их создание мы пытаемся возложить на застройщика, а в конечном итоге — на покупателя, так как застройщик вложит все эти затраты в стоимость квартиры. Если покупатель должен сам за все заплатить, то, может быть, нам тогда нужно по-другому выстраивать налоговую политику? — рассуждает эксперт. — Застройщики готовы нести социальную нагрузку, но она не должна доходить до абсурда.

Из позитивного Федорченко отметил запуск в 2025 году нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По его словам, в нем заложены хорошие параметры развития коммунальной, социальной и дорожной инфраструктуры, в рамках которых будут реализовываться проекты. Это важно для строительной отрасли, для жилищного строительства. Если город станет развиваться — будет развиваться экономика, и стройка будет себя хорошо чувствовать, — уверен Федорченко.

АПК. Банки на похороны кредиты не дают

Для отрасли АПК 2025 год снова ожидается непростым ― прогнозирует экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области, экс-директор по развитию ГК «Горкунов» Василий Пронькин.

— Я пока не вижу критериев, благодаря которым можно остановить те тренды, что развиваются в отрасли в 2023-2024 годах. Существующая финансово-кредитная политика позволяет кредитоваться только прибыльным хозяйствам, а по итогам 2024-го их в регионе будет немного. Нет, я не исключаю, что сельхозпроизводители будут показывать прибыль, чтобы отчитаться о хороших результатах. Но это не означает, что они на этих данных смогут получить достойные кредиты, которые позволят развивать отрасли АПК. Банки на похороны кредиты не дают — они дают на развитие, — говорит Пронькин.

По его словам, сейчас экономика отрасли в Новосибирской области очень сильно зависит от растениеводства, так как животноводческие хозяйства «скукоживаются», а цен на зерно 2024 года не будет. В лучшем случае оно будет продаваться на грани себестоимости.

— Лично мне хотелось бы увидеть стабильную работу отрасли, скорейшее восстановление нормальных условий для роста инвестиций в АПК, так как при острейшем дефиците рабочих рук в селе нужен переход на бо́льшую автоматизацию и роботизацию производственных процессов, особенно в молочном животноводстве. Это пожелания, но дорогу осилит идущий, — рассуждает эксперт. — Я думаю, что к новым условиям работы нужно срочно адаптироваться не только аграриям, но органам власти. В частности, нужно пересматривать меры государственной поддержки, менять приоритеты. У нас сегодня многие говорят о дефиците кадров в селе, что люди не хотят работать в животноводстве, поэтому идет сокращение поголовья коров. Может, сегодня нужно сделать приоритет именно на поддержку животноводства, технологическое переоснащение и роботизацию предприятий, а не вливать все деньги в растениеводство и потом помирать над этим зерном, так как вывезти его из региона проблематично, субсидий и вагонов постоянно не хватает? Животноводство дает рабочие места, востребованную продукцию.

По его словам, в Томской области технологичные проекты в сфере АПК уже есть. В Новосибирской области тоже появляются, например в ЗАО «Племзавод «Ирмень».

Авто. Китайские бренды исчерпали возможности роста

Прогноз о том, как будет в 2025 году развиваться авторынок, на ежегодном форуме Analytic Day, который проводило агентство «АВТОСТАТ», дал заместитель начальника отдела аналитики агентства Виктор Пушкарев.

По его словам, в 2025-м стоит ожидать заметного спада рынка новых легковых автомобилей. По базовому сценарию он может составить до 10%, то есть примерно 1,42-1,43 млн автомобилей, а по пессимистичному — достичь 20%, то есть уровня около 1,25-1,26 млн машин. По оптимистичному сценарию вероятно сохранение уровня, близкого к результату 2024 года.

По мнению директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, к концу 2024-го у глобальных брендов (из Японии, Южной Кореи, Европы) остались всего 10% российского авторынка. Китайским маркам сейчас принадлежат 59%, российским — 31%. Целиков полагает, что доля китайских брендов больше расти не будет. Но будет расти некая прослойка их псевдо-брендов (искусственные бренды на базе китайских марок). Доля глобальных марок продолжит сжиматься.

При этом, как пишет «Коммерсант», по данным руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко, в 2025 году на 15-20% могут подорожать запчасти на китайские автомобили. Причина в том, что контракты с поставщиками из КНР заключаются в долларовом эквиваленте, поэтому стоимость комплектующих напрямую зависит от курса рубля, а также тарифов на логистику.

Ритейл. E-commerce вырастет в 5 раз

Эксперты ВТБ прогнозируют, что в течение 5 лет рынок электронной коммерции вырастет в 5 раз ― до 35 трлн рублей. Доля сегмента в общем обороте розничной торговли составит 40% против текущих 15%. Такой прогноз был сделан на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Аналитики банка также назвали ключевые тренды развития e-commerce.

требования к скорости доставки становятся все более жесткими;

актуальность сохраняют омниканальность и улучшение клиентского опыта во всех каналах продаж.

В среднесрочной перспективе участники рынка будут фокусироваться на импортозамещении и развитии локальных российских брендов; развитии собственных торговых марок; внедрении собственных платежных решений, включая электронные кошельки прочие банковские или квазибанковские продукты.

— Электронная коммерция получила сильный импульс к развитию в связи с пандемией COVID-19 и выросшей необходимостью в работе и потреблении из дома. Крупнейшие экосистемы и маркетплейсы страны стимулируют популярность услуги инвестициями в инфраструктуру сборки и доставки товаров, а также промоактивностью для продвижения продавцов, представленных на площадке, — прогнозируют эксперты ВТБ.

Илья Сухарев, владелец бренда «Фермер-центр», CEO «Фермер-центр франчайзинг», прокомментировал ключевой тренд в традиционном ритейле. По словам эксперта, его вряд ли можно назвать обнадеживающим. Он начал формироваться еще 5 лет назад, но сейчас стал совершенно очевидным.

— Поставщики среднего размера сейчас переживают не лучшие времена, закрываются ― и в 2025 году этот процесс будет продолжаться. Этому способствуют много факторов: подорожание сырья, высокие кредитные ставки, когда у банков есть возможность пересматривать условия кредитования, регулирование отрасли, дефицит кадров. В итоге мы увидим еще большее расслоение рынка поставщиков на крупные корпорации и фермеров. При таком раскладе у сетей и магазинов, которые работали со средними поставщиками, начнутся проблемы — сокращение ассортимента, — прогнозирует эксперт.

Кроме того, собеседник Infopro54 прогнозирует наступление на рынок ритейла цивилизованных дискаунтеров, которые будут «зажимать» супермаркеты. Этот процесс ускорится в 2025 году.

Продолжит ухудшаться ситуация с дефицитом кадров. В такой ситуации, по мнению Ильи Сухарева, корпорациям нужно думать над автоматизацией производства, а мелкому бизнесу — о развитии мелкого частного предпринимательства, фермеров, которые могут производить натуральные, качественные продукты, но не понимают, как их продавать.

— Ритейлу нужно придумывать инструменты взаимодействия с такими поставщиками, возможно, через формат предзаказов, так как в перспективе именно через этих небольших предпринимателей мы должны получить экономический рост. На одних корпорациях мы далеко не уедем, — уверен Сухарев.

Напомним, в 2024 году Илья Сухарев и Михаил Матюхин, собственник магазина «Фасоль», «Свой», директор компании «ДатаКрат-С», запустили новый формат кооперативной торговли.

Логистика. Ужесточение конкуренции

В 2025 году, по мнению Вячеслава Трунаева, президента Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП), главные изменения в автотранспортной отрасли будут связаны с созданием реестра грузоперевозчиков. Соответствующий законопроект в первом чтении принят еще летом.

— При его обсуждении заявлялось, что закон может заработать с 1 марта 2025 года. Возможно, будет выбрана другая дата. Но в том, что реестр появится, сомневаться не приходится. В результате право на использование коммерческого транспорта при перевозке грузов будут иметь только участники реестра, — подчеркивает эксперт.

Реестр будет вестись на базе национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог». Он поможет отсеять «серых» перевозчиков, позволит сделать рынок прозрачным, создаст равные условия для добросовестной конкуренции. Все необходимые для перевозки грузов документы можно будет оформить в цифровом виде.

Еще одно событие, которое сильно повлияет на рынок автомобильных грузоперевозок, — разрешение перевозчикам из стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) осуществлять внутрироссийские перевозки.

— На профессиональном языке это называется каботажными перевозками. Планируется, что брать заказы на них транспортные компании из ЕАЭС смогут с 1 марта 2025 года. Речь идет о том, что иностранный перевозчик, заехав в нашу страну и разгрузившись здесь, сможет в течение недели осуществить еще и 3 последовательных внутрироссийских рейса. Да, такие перевозки для иностранцев обставлены рядом условий. Например, на каждый рейс надо будет получать разрешение Ространснадзора. Тем не менее российские перевозчики очень встревожены предстоящим ужесточением конкуренции из-за допуска на внутренний рынок коллег из ЕАЭС, — поясняет Вячеслав Трунаев. — Дело в том, что конкуренция на внутрироссийском рынке грузоперевозок в последние 2 года и без того сильно ужесточилась, потому что на него вышли отечественные компании, занимавшиеся международными автоперевозками. Теперь добавятся еще и иностранные перевозчики.

Собеседник редакции пояснил, что сегодня российские транспортные компании по многим статьям проигрывают соседям по экономическому союзу: у тех меньше налоговая нагрузка, они имеют гораздо больше возможностей в приобретении европейской техники и запчастей.

— Все это позволит им работать в более выгодных экономических условиях. Наши же перевозчики пока ничем не могут сдержать рост себестоимости своих услуг: увеличивается налогообложение, из-за падения курса рубля взлетают вверх цены на импортную технику и запчасти, все дороже обходится рабочая сила. Из-за возросшей себестоимости небольшие транспортные компании находятся на грани банкротства и вынуждены продавать машины, — констатирует президент СТЭЛС.

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов отмечает, что по итогам 2024 года объем переработки контейнеров в Новосибирском транспортно-логистическом узле покажет прирост более чем в 15%.

— В связи с этим можно ожидать, что данный рост продолжится и в 2025 году, я думаю, он составит 14-17% в зависимости от экономической ситуации в целом, — говорит Максимов. — Новосибирская агломерация в последние годы показывает достаточно хорошие темпы роста складов класса А и В. Полагаю, что данная тенденция сохранится и в 2025-м. Возможно, в следующем году мы даже увидим рекорд по вводу складов данного класса, в том числе с учетом того, что ряд объектов не успели ввести в 2024-м, но они имеют высокую стадию готовности.

ВЭД. Расширение географии

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональных отделений в СФО, генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов прогнозирует, что в 2025 году вряд ли следует ожидать решения самого актуального для участников ВЭД вопроса ― платежей с иностранными контрагентами.

— Для многих компаний, даже имеющих бизнес-идеи, сегодня это является стоп-фактором, — поясняет собеседник редакции. — Надеемся, что за счет новой географии будут расширяться возможности встречных поставок, бартерных платежей. В настоящий момент мы прорабатываем такие вещи с Вьетнамом. Полагаем, что в качестве новой географии увидим КНДР. Сегодня для этого очень многое делается.

По его словам, по группам продовольствия должен продолжиться тренд на экспорт продукции переработки зерна, хлебопродуктов, кондитерских изделий.

— Желаю удачи всем, кто смелый, кто штурмует международные рынки, которые являются конкурентными, на которых нас не сильно ждут, но в принципе любят, кто там может и в состоянии работать, кто не останавливается в компетенциях — тех удача обязательно настигнет, — резюмирует Соколов.

Советник по линии развития цифровизации вице-мэра Новосибирска, руководитель комитета по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Общественного совета при Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области Руслан Копцев отметил, что трендом, который развивается уже несколько лет и сохранится в 2025 году, является курс на Восток.

— Я, как поставщик деталей машин и оборудования из Китая, скажу, что в этом деле все очень непросто, начиная от платежей поставщикам и фабрикам, заканчивая языком и разностью менталитетов. Если вы захотите что-то привезти в Россию из КНР, то, с одной стороны, столкнетесь с массой предложений, но с другой ― как из них отфильтровать реальные? Если мы говорим про экспорт, то нас там тоже особо никто не ждет. Выстраивание сотрудничества с китайскими партнерами ― длительный и непростой процесс, только на десятую чашку чая с вами, может быть, начнут разговаривать, — предупреждает эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что варианты развития Новосибирской области до 2027 года разработали в правительстве.