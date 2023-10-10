Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил учителей с профессиональным праздником

Участие в них приняли не только руководители учебных заведений и сотрудники этих учреждений, но и ветераны педагогического труда – всего более 400 человек из 170 организаций.

Представители Банка Уралсиб выступили перед собравшимися с поздравительной речью, вручили подарки учителям и ветеранам, провели для участников мероприятия финансовую игру и лотерею.