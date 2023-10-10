Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил учителей с профессиональным праздником

Участие в них приняли не только руководители учебных заведений и сотрудники этих учреждений, но и ветераны педагогического труда – всего более 400 человек из 170 организаций.
Представители Банка Уралсиб выступили перед собравшимися с поздравительной речью, вручили подарки учителям и ветеранам, провели для участников мероприятия финансовую игру и лотерею.
«Банк Уралсиб в течение нескольких лет развивает партнерские отношения с образовательными учреждениями Новосибирска, и мы с большим удовольствием приняли приглашение поучаствовать в торжественных мероприятиях ко Дню учителя. Мы были рады выразить нашу благодарность действующим педагогам, ветеранам, директорам школ, пожелали успехов в их сложной и ответственной работе по обучению и воспитанию детей», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.
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