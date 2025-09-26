Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером III Регионального слета школьных лесничеств

В мероприятии приняли участие 11 команд школьных лесничеств из районов Новосибирской области. Организаторами слета являются: Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Тогучинский политехнический колледж, ГАУ НСО «Тогучинский лесхоз», партнером выступил Банк Уралсиб.

На базе Тогучинского политехнического колледжа в течение трех дней школьники из 11 районов Новосибирской области получали нужные в лесном деле знания – учились валить деревья, тушить пожары, управлять БПЛ, оказывать первую помощь, проводили экологические десанты, тематические мастер-классы и многое другое. В программу мероприятий вошла также экскурсия в Тогучинский лесхоз. На торжественной церемонии закрытия представитель Банка Уралсиб вручил всем участникам фестиваля памятные подарки.