Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

В конце июня помощник президента России Владимир Мединский поднял тему объединения ЕГЭ по истории и обществознанию. Предложенное им соотношение «8 к 2» в пользу истории вызвало бурную реакцию в педагогическом сообществе. Канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлия Дружинина рассказала, почему реформа ЕГЭ не приведет к увольнениям учителей и даст абитуриентам более прочную базу.

— Идея объединить ЕГЭ по истории и обществознанию в пропорции 8:2 в пользу истории не нова. Владимир Мединский возвращается к ней уже несколько лет, и то, что она снова прозвучала, говорит скорее о накопленной практике, чем о спонтанном решении. История как предмет требует системного, хронологически выстроенного знания, и усиление этой составляющей в экзамене — это способ дать выпускнику более цельную и глубокую картину прошлого своей страны. Обществознание при этом не исчезает и не обесценивается — оно встраивается в общую канву, дополняя исторический контекст пониманием права, экономики, социальных процессов. Речь идёт не о конкуренции предметов, а об их естественном сближении: без знания истории трудно по-настоящему осмысленно говорить об обществе, и наоборот.

Владимир Мединский называет реалистичным сроком проведение преобразований три года. Представляется, что этого времени достаточно, чтобы провести реформу не резким рывком, а поэтапно. В настоящее время существенно увеличено время на школьный предмет «История», введен новый курс «История нашего края», со следующего учебного года вводится курс «Духовно-нравственная культура России», который будут вести учителя истории. Учителя обществознания — это, как правило, специалисты с историко-обществоведческим образованием, и именно они и будут вести обновленные исторические курсы. Количество заявок на целевые места по профилю подготовки «История и обществознание» в НГПУ неуклонно растет, что указывает на большую потребность в учителях, преподающих историю и обществознание.

Что касается абитуриентов социально-гуманитарных направлений — юристов, экономистов, социологов, — усиленный исторический блок в объединённом экзамене им не помешает, а, напротив, даст более прочную базу для понимания общественных процессов, которые они будут изучать в вузе уже профессионально.

Для нас это скорее стимул, чем вызов. Кафедра отечественной и всеобщей истории готовит учителей по профилю «История и обществознание» не одно десятилетие — то есть двупредметность уже заложена в структуре образовательной программы, а не является чем-то, что нужно выстраивать заново. Пересмотр учебных планов осуществляется только по инициировании этого процесса нашим учредителем — Министерством просвещения Российской Федерации. В настоящее время преподаватели кафедры принимают участие в работе по актуализации единых программ дисциплин и практик в рамках Ядра высшего педагогического образования, в которых уже учтены происходящие в школе перемены. Кафедра предполагает также проведение курсов повышения квалификации для действующих педагогов — это нормальный, рабочий процесс, к которому мы готовы.

Интегрированный экзамен с усиленной исторической составляющей не сужает профессию, а расширяет её значимость. Учитель истории и обществознания в новой модели становится не узким специалистом по одному предмету, а педагогом, формирующим у школьника целостное представление о стране и обществе — а это востребованная и содержательно насыщенная работа. Три года на реализацию — достаточный горизонт, чтобы будущие абитуриенты педагогических вузов уже сегодня понимали: профессия не теряет перспективы, а получает более широкий функционал.

Ранее редакция сообщала, что в сентябре новосибирские школьники получат новые учебники по обществознанию.