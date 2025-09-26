Новосибирскому бизнесу рекомендовали учитывать в договорах повышение налогов

Евгения Бондаренко, управляющий партнер ООО «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств и руководитель комитета по инвестициям «Опора России» (НСО), прокомментировала, какие шаги может предпринять бизнес для минимизации последствий от повышения налогов, которое ожидается в 2026 году:
— Повышение НДС и снижение порога для НДС с 60 до 10 млн означают резкий рост администрирования и издержек для МСП. Если в договорах цена «без НДС», компании рискуют оплачивать налог из собственной маржи. Совет простой: уже сейчас пересматривать договоры, прайсы и процессы — чтобы встретить 2026 год без кассовых разрывов и споров с налоговой.
По нашей информации, деловые объединения уже готовят консолидированные позиции и комментарии к проекту. Это важно, потому что у бизнеса есть два публичных контура влияния:
— федеральный портал regulation.gov.ru — официальная площадка для размещения проектов НПА федеральных органов власти, их общественного обсуждения и материалов ОРВ. Там же публикуются сводные отчеты по результатам обсуждений. Порядок раскрытия и обсуждения закреплён Постановлением Правительства РФ №851.
— sozd.duma.gov.ru (электронная база законопроектов): у каждого законопроекта есть карточка с вкладкой «Отзывы», где можно оставить официальный отзыв/замечание (после авторизации). Эти отзывы отображаются в электронной карточке и попадают на рассмотрение профильных структур.
Дополнительно: к проектам и действующим НПА могут проводиться антикоррупционная экспертиза и независимые экспертизы — порядок установлен ФЗ №172-ФЗ. Это еще один канал для формализации возражений по коррупциогенным факторам.
Если проект оперативно пройдет обсуждение и чтения, изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Отсутствие публичной позиции бизнеса повышает риск принятия норм без учета отраслевой специфики и издержек МСП. Поэтому рекомендуем:
