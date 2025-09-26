Новосибирскому бизнесу рекомендовали учитывать в договорах повышение налогов

Евгения Бондаренко, управляющий партнер ООО «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств и руководитель комитета по инвестициям «Опора России» (НСО), прокомментировала, какие шаги может предпринять бизнес для минимизации последствий от повышения налогов, которое ожидается в 2026 году:

— Повышение НДС и снижение порога для НДС с 60 до 10 млн означают резкий рост администрирования и издержек для МСП. Если в договорах цена «без НДС», компании рискуют оплачивать налог из собственной маржи. Совет простой: уже сейчас пересматривать договоры, прайсы и процессы — чтобы встретить 2026 год без кассовых разрывов и споров с налоговой.

Что делать бизнесу уже сейчас

Договоры и прайс-политика. Включите в договоре право на изменение цены при изменении налогов, пропишите НДС отдельно; по действующим договорам — заключите допсоглашения. Это снимет риск и расходы поставщика/продавца «выкручивать» НДС изнутри цены.

Финмодель и кассовые разрывы. Пересчитайте маржу/LTV с НДС 22%; проверьте оборотный капитал и лимиты на пополнение вычетов (построение цепочки «входного» НДС).

Порог 10 млн: учет и триггеры. Настройте ежемесячный мониторинг выручки, чтобы не «проскочить» момент включения НДС; подготовьте ИТ-контур (счета-фактуры, ЭДО для ускорения и упрощения процедуры обмена документами).

Антидробление. Зафиксируйте деловые цели по структуре группы и распределению функций/активов; подготовьте доказательства экономической целесообразности для ключевых узлов.

По нашей информации, деловые объединения уже готовят консолидированные позиции и комментарии к проекту. Это важно, потому что у бизнеса есть два публичных контура влияния:

До внесения в Госдуму (если проект размещён разработчиком):

— федеральный портал regulation.gov.ru — официальная площадка для размещения проектов НПА федеральных органов власти, их общественного обсуждения и материалов ОРВ. Там же публикуются сводные отчеты по результатам обсуждений. Порядок раскрытия и обсуждения закреплён Постановлением Правительства РФ №851.

После внесения в Госдуму:

— sozd.duma.gov.ru (электронная база законопроектов): у каждого законопроекта есть карточка с вкладкой «Отзывы», где можно оставить официальный отзыв/замечание (после авторизации). Эти отзывы отображаются в электронной карточке и попадают на рассмотрение профильных структур.

Дополнительно: к проектам и действующим НПА могут проводиться антикоррупционная экспертиза и независимые экспертизы — порядок установлен ФЗ №172-ФЗ. Это еще один канал для формализации возражений по коррупциогенным факторам.

Почему важно участвовать сейчас

Если проект оперативно пройдет обсуждение и чтения, изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Отсутствие публичной позиции бизнеса повышает риск принятия норм без учета отраслевой специфики и издержек МСП. Поэтому рекомендуем:

Проверить , размещен ли текст и пакет материалов на regulation.gov.ru; если да — дать замечания в установленные сроки.

, размещен ли текст и пакет материалов на regulation.gov.ru; если да — в установленные сроки. Отслеживать карточку законопроекта в базе Госдумы и направить отзыв через вкладку «Отзывы» (параллельно — через отраслевые ассоциации/ТПП/«Опору России»).

в базе Госдумы и через вкладку «Отзывы» (параллельно — через отраслевые ассоциации/ТПП/«Опору России»). Синхронизировать позицию с отраслевыми объединениями, чтобы усилить эффект (единые расчеты влияния на цены, занятость и инвестиции).

с отраслевыми объединениями, чтобы усилить эффект (единые расчеты влияния на цены, занятость и инвестиции). Подготовить аналитическую записку (кратко: влияние на цены/маржу/занятость, альтернативные модели, переходный период), чтобы прикладывать ее к отзыву и вносить на профильные площадки.

