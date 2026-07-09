Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Основатель управляющей консалтинговой компании Mirotel Management Михаил Швецов дал прогноз о том, как топливный кризис может повлиять на гостиничный рынок, и рассказал, какие действия стоит предпринимать участникам рынка:

— Сейчас главный вопрос не в том, что уже произошло, а в том, насколько долго продлится нестабильность с бензином.

Для гостиничного рынка я бы рассматривал два базовых сценария.

Первый сценарий — ситуация стабилизируется в течение месяца.

В такой ситуации мы увидим краткосрочное проседание спроса. Люди не хотят рисковать отпуском: никто не мечтает поехать с семьей на Алтай и вместо дороги на 8 часов получить маршрут на 11-12 часов с ожиданием топлива на заправках. Особенно если в машине дети, чемоданы и ожидание нормального отдыха, а не квеста «найди бензин».

Я уже знаю несколько случаев, когда люди отменили поездки именно по этой причине. И для отелей это неприятная история: отмены часто происходят за день-два до заезда, а быстро заместить такой спрос бывает сложно. Особенно сейчас, когда правила возврата для гостей стали более жесткими для средств размещения: если гость отменяет бронирование заранее, отель во многих случаях не может удержать всю сумму проживания.

В этом сценарии отели потеряют часть загрузки в краткосрочной перспективе. Но если ситуация действительно нормализуется быстро, возникнет отложенный спрос. Те, кто не доехал в июле, могут поехать в августе или сентябре. Тогда часть потерь может компенсироваться более высокой загрузкой и, возможно, более высокой ценой в оставшиеся месяцы сезона.

Второй сценарий — нестабильность затягивается на 3-4 месяца.

Это уже гораздо более серьезный удар, прежде всего по автомобильному туризму. А для Алтая и других направлений, куда люди массово едут на машине, это один из ключевых каналов спроса.

В зоне риска окажутся не столько городские отели у аэропортов и крупных транспортных узлов, сколько удаленные объекты: базы отдыха, загородные отели, глэмпинги, турбазы в районах, куда без автомобиля добраться сложно. Часть гостей просто выберут более близкие направления, часть — перенесут отпуск, кто-то откажется от поездки совсем. В итоге у объектов может снизиться не только загрузка, но и выручка, и прибыль.

Что делать отелям в такой ситуации?

Во-первых, не ждать, что рынок сам все поправит. Нужно внимательно смотреть бронирования, глубину продаж, отмены, источники трафика и каналы, которые дают реального гостя.

Во-вторых, усиливать digital-маркетинг. Не просто «крутить рекламу», а быстро перестраивать сообщения: показывать, как до вас добраться, есть ли рядом стабильные заправки, какие есть альтернативные маршруты, можно ли организовать трансфер, почему поездка все еще безопасна и комфортна.

В-третьих, работать с ближайшими рынками. Если дальний автомобильный турист начинает сомневаться, надо активнее привлекать гостей из ближайших городов и регионов, для которых поездка не превращается в экспедицию.

Любой кризис в туризме — это проверка не только на прочность, но и на скорость реакции. Те, кто просто ждут, теряют загрузку. Те, кто быстро перестраивают маркетинг, продукт и коммуникацию, получают шанс хотя бы частично забрать спрос у тех, кто растерялся.

Михаил Швецов ― СЕО и основатель Mirotel Management ― управляющей компании для отелей, соавтор книги «Наследник» про преемственность в семейном бизнесе, спикер федеральных и отраслевых мероприятий в сфере HORECA, преподаватель НГУ по цифровому маркетингу.

Ранее редакция сообщала о том, что у туристов Новосибирска возникают проблемы с бензином на Алтае.