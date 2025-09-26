Рекламодателям

Константин Шарапов: В займах «до зарплаты» выросло количество дефолтов

Рост просрочки по микрозаймам привел к ухудшению качества портфелей МФО во II квартал 2025 года
  26/09/2025, 10:24
Автор: Юлия Данилова

Константин Шарапов: В займах «до зарплаты» выросло количество дефолтовЦентральный Банк подвел итоги рынка микрофинансирования за II квартал 2025 года. Согласно данным регулятора, качество портфелей микрофинансовых организаций снизилось из-за формирования просроченной задолженности по займам, выданным в последнем квартале 2024 и в первом квартале текущего года. Своим мнением относительно текущей ситуации поделился Константин Шарапов, генеральный директор ООО МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»):

— Во II квартале 2025 года отмечено увеличение объема просроченной задолженности в сегменте краткосрочных PDL-займов («до зарплаты»). При этом Новосибирская область продемонстрировала динамику, сопоставимую с общероссийскими показателями, и не вышла за рамки общей тенденции. Среди причин роста дефолтов можно выделить высокую закредитованность граждан, сезонный фактор, а также готовность некоторых МФО идти на повышенные риски, расширяя клиентскую базу за счет более агрессивной выдачи займов.

Вместе с тем серьезного увеличения объемов просрочки до конца 2025 года не прогнозируется. Ожидается, что в предновогодний период многие заемщики начнут получать бонусные выплаты и премии от работодателей, и эти дополнительные доходы будут использованы для частичного закрытия текущих долговых обязательств, включая просроченные.

Что касается перспектив рынка продажи проблемных портфелей, его развитие в ближайшее время будет определяться возможной корректировкой ключевой ставки Центрального банка, а также балансом спроса и предложения на рынке взыскания задолженности.

Фото предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

