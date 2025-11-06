Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

31 октября и 1 ноября в Новолуговской средней школе № 57 Новосибирского района Новосибирской области прошел IХ Международный экологический фестиваль «Будущее в руках живущих», партнером которого стал Банк Уралсиб.

Учредителем фестиваля выступила Администрация Новосибирского района Новосибирской области, организаторами – Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, а также бюджетные учреждения дополнительного образования и образовательные учреждения Новосибирской области, при поддержке научного сообщества региона.

Фестиваль проводится с целью развития экологической культуры детей и молодежи, он помогает приобщать молодое поколение к общественно-полезной деятельности, развивает систему межрегионального экологического сотрудничества.

В мероприятии приняли участие школьники и педагоги десятков школ Новосибирской, Томской, Кемеровской, Свердловской областей, Приморского края, а также Республики Казахстан и Монголии – всего более ста человек. Программа фестиваля началась c научно-практической конференции, на которой были представлены десятки проектов экологической направленности. Большое внимание привлек конкурс детского анимационного кино «Экопривычки», театрализованный конкурс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Я и мир вокруг меня», а также творческий конкурс видеороликов «НЭП: наши экологические проблемы».

Банк Уралсиб в пятый раз выступает партнером экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих», представитель банка принимает участие в работе жюри, а также вручает подарки от банка участникам фестиваля.