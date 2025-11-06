Рекламодателям

В Новосибирской области число молочных коров сократилось на 6,2 тысячи голов

  • 06/11/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирской области число молочных коров сократилось на 6,2 тысячи голов
В регионе темп сокращения поголовья остается одним из самых высоких в СФО

В Новосибирске состоялся VI Съезд «Сибирского союза производителей и переработчиков молока». Его участники обсудили состояние отрасли в текущем году и рассказали, каких изменений ждут в краткосрочной перспективе. Infopro54 публикует ключевые данные и комментарии экспертов.

Для крупных сельхозпредприятий и молочных ферм 2025 год был турбулентным. Если в предыдущие два года в России росло потребление молочных продуктов, рос экспорт, и это создавало позитивный фон в отрасли, то в текущем году ситуация сильно изменилась.

— В 2023 и 2024 годах мы наблюдали рост реально располагаемых доходов населения, достаточно серьезный рост спроса на готовую молочную продукцию и, соответственно, на сырое молоко. Плюс достаточно комфортный курс рубля стимулировал развитие экспорта. Причем экспорта прежде всего в страны дальнего зарубежья. Фактически за несколько лет он вырос более чем в два раза, и в 2024 году составил порядка 18% от общего объема экспорта. Это, в принципе, была очень хорошая цифра. Активно наращивались поставки в страны Северной Африки и Юго-Восточной Азии. 2025 год стал переломным. Во-первых, мы видим замедление темпов прироста потребления молочных продуктов по большому количеству категорий. Повлияло замедление темпов роста доходов населения, с одной стороны. Также это связно с достаточно серьёзным ростом цен на молочную продукцию, который мы наблюдали в прошлом году. Во-вторых, сильный рубль в настоящий момент привел к тому, что резко снизилось объем экспорта в дальнее зарубежье, куда мы поставляем биржевые товары, такие как сухое молоко, — говорит генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

Что касается спроса на «молочку» внутри страны, то особенно провальным был первый квартал текущего года. Потребление снизилось в среднем на 5%. По отдельным категориям снижение было гораздо более существенным. Например, на 20% снизился спрос на сливочное масло, которое в 2024 году подорожало на 40%. Падение спроса стало одним из ключевых факторов, влиявших на рынок.

— Только к октябрю спрос стал восстанавливаться, и сейчас он сопоставим с 2024 годом. Думаю, что в этом году мы достигнем в каком-то смысле нижней точки развития индустрии и в следующем году пойдем вверх. Я надеюсь, что все будет восстанавливаться, будет определенная динамика в отношении доходов населения, будет снижение ключевой ставки, будет улучшаться инвестиционная активность, — считает Артем Белов.

Для Новосибирской области в текущем году остается актуальной проблема сокращения поголовья молочных коров. В прошлом году в хозяйствах региона было 102 916 коров, сейчас их 96 716. То есть снижение на 6%. Называются две основные причины такого сокращения: лейкоз и то, что содержание КРС это дорого и часто невыгодно.

— Снижение поголовья в Сибири продолжается. Новосибирская область, как всегда, в лидерах по снижению. В среднем по СФО производство молока растет за счет увеличения продуктивности. Но в Новосибирской области снижение поголовья не перекрывается ростом продуктивности — мы видим падение производства сырого молока в сравнении с прошлым годом. Но ситуация не катастрофичная, и понятно, куда двигаться. К тому же у нас были два сложных года, когда режим ЧС водился, когда плохо с кормами было, не все смогли заготовить. Возможности исправить ситуацию есть. Несмотря на рост затрат, который мы видим, производство молока остается рентабельным, — рассказал Infopro54 председатель правления «Союзмолоко. Сибирь», член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Для сибирских производителей молока существенными проблемами остается нехватка современных предприятий по переработке молока, дефицит кадров, удаленность региона от рынков сбыта и взаимоотношения с торговыми сетями.

Ранее редакция рассказывала, почему аграрии Новосибирской области недовольны снижением цен на картофель осенью 2025 года.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

