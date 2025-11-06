Рекламодателям

«Внедрять ИИ важно после наведения порядка в бизнес-процессах»

  • 06/11/2025, 09:00

Василий Долгов, директор проектного офиса цифровизации ГК VIRA:

«Внедрять ИИ важно после наведения порядка в бизнес-процессах»На сегодняшний день наиболее готовы к внедрению направления, связанные с автоматизацией рутины и анализом документов. В качестве практических кейсов могу назвать:

  • Автоматическое протоколирование встреч. В нашей компании внедрен инструмент, который записывает многоголосые переговоры, распознает речь и формирует протоколы по заранее заданным шаблонам. Например, в результате встречи длительностью полтора часа автоматизированный протокол сразу выявил неотвеченный вопрос, что предотвратило потерю важного поручения.
  • AI-анализ договоров. Продукт от российской компании за 2-3 минуты анализирует договор, выделяет юридические риски, дает ссылки на законодательство и рекомендации. Это значительно ускоряет и повышает качество юридической проверки.
  • Мониторинг стройплощадки с помощью дронов. Опыт крупной московской компании показывает, что дроны регулярно отслеживают прогресс, а ИИ сопоставляет фактические работы с дорожной картой (например, монолит на седьмом этаже против пятого), позволяя оперативно корректировать действия подрядчиков.
  • Вспомогательная проверка проектной документации. ИИ может использоваться как помощник эксперта, чтобы инициировать проверку и находить потенциальные ошибки, не заменяя при этом инженера.

Что же касается сдерживающих факторов, то основными являются низкая процессная зрелость, высокая стоимость решений, дефицит кадров для внедрения и поддержки, экономическая нестабильность в отрасли.

Причем для их устранения нужно начинать не с ИИ, а с «гигиенического минимума»: формализация и инженерия бизнес-процессов, стандартизация, внедрение электронного документооборота. Только после наведения порядка в процессах можно эффективно внедрять автоматизацию и ИИ, начиная с малого — с точечных решений для самых болезненных задач (анализ договоров, протоколы совещаний).

Пока автоматизация и внедрение ИИ ощутимого эффекта по покрытию дефицита кадров не дали, но потенциал есть. Поскольку речь идет не о полной замене, а о частичном замещении или усилении сотрудников. Так, дроны могут взять на себя часть функций технического надзора и строительного контроля, а ИИ-ассистенты ― выполнять рутинные функции делопроизводителей и юристов по проверке договоров, помогать сметчикам. Пока же роботизированные решения (робот-собака, например) имеют высокую стоимость и часто не окупаются по сравнению с трудозатратами человека, но в будущем, с удешевлением технологий, эта ниша будет расти.

