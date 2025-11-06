«Внедрять ИИ важно после наведения порядка в бизнес-процессах»

На сегодняшний день наиболее готовы к внедрению направления, связанные с автоматизацией рутины и анализом документов. В качестве практических кейсов могу назвать:
Что же касается сдерживающих факторов, то основными являются низкая процессная зрелость, высокая стоимость решений, дефицит кадров для внедрения и поддержки, экономическая нестабильность в отрасли.
Причем для их устранения нужно начинать не с ИИ, а с «гигиенического минимума»: формализация и инженерия бизнес-процессов, стандартизация, внедрение электронного документооборота. Только после наведения порядка в процессах можно эффективно внедрять автоматизацию и ИИ, начиная с малого — с точечных решений для самых болезненных задач (анализ договоров, протоколы совещаний).
Пока автоматизация и внедрение ИИ ощутимого эффекта по покрытию дефицита кадров не дали, но потенциал есть. Поскольку речь идет не о полной замене, а о частичном замещении или усилении сотрудников. Так, дроны могут взять на себя часть функций технического надзора и строительного контроля, а ИИ-ассистенты ― выполнять рутинные функции делопроизводителей и юристов по проверке договоров, помогать сметчикам. Пока же роботизированные решения (робот-собака, например) имеют высокую стоимость и часто не окупаются по сравнению с трудозатратами человека, но в будущем, с удешевлением технологий, эта ниша будет расти.
