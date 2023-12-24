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Пятеро застройщиков готовы самостоятельно построить школы в Новосибирске

  • 24/12/2023, 12:05
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Пятеро застройщиков готовы самостоятельно построить школы в Новосибирске
В общей сложности застройщики вложили в социальные проекты в рамках подписанных с мэрией соглашений уже порядка 1 млрд рублей.

Инфраструктурные взносы на строительство социальной инфраструктуры — это выход из клинча. Об этом глава Минстроя Новосибирской области Алексей Колмаков заявил на ежегодном итоговом заседании «Регионального делового клуба строителей» (РДКС).

— Сейчас самая обсуждаемая тема у застройщиков — инфраструктурные взносы: привлечение наших ведущих строительных организаций для строительства новых социальных объектов и реконструкции существующих, а также участие в стройке этих объектов, — отметил чиновник. — Эта тема не закрыта, она активно обсуждается. Мы ждем предложений от наших ведущих строительных организаций по этой проблеме, открыты и готовы к обсуждению

Заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев пояснил, что за последние 5 лет в Новосибирске построено школ на 10.5 тыс мест, детсадов — на 4,9 тысяч мест.

— По регламенту, на каждый миллион квадратных метров жилья необходимо создавать  19,2 тысяч мест в школах и 5,8 тысяч мест в детсадах, а мы строим жилья гораздо больше. Так что социальная инфраструктура в городе, действительно перегружена и мы имеем отказы в выдаче разрешений на строительство по ряду территорий в связи с представлением контролирующих органов, — подчеркнул чиновник.

По поручению губернатора области мэрия города совместно с Минобром определили 17 болевых точек, где сформировался существенный дефицит объектов социальной инфраструктуры, прежде всего школ. По словам Кондратьева, в областном бюджете на 2025-2026 годы уже заложены средства на строительство трех школ, проекты по ним будут готовы в течение 1 квартала 2024 года.

Застройщиков новых домов обязали делать взносы на соцобъекты в Новосибирске

Застройщиков новых домов обязали делать взносы на соцобъекты в Новосибирске

Кроме того, Кондратьев напомнил, что после появления казусов с выдачей разрешений на строительство жилья, в мэрии была создана рабочая группа в которую вошли застройщики, депутаты, представители Минстроя и прокуратуры. В итоге было подписано 31 соглашение о взаимодействии с застройщиками о развитии социальной инфраструктуры.

— В рамках этого соглашения из 17 школ 9 уже проектируется. Кроме того, застройщики выкупают и передают муниципалитету для формирования резервов под социальную инфраструктуру. Соглашение уже подписано на 9.8 га земли, где можно построить 6 школ, — говорит Алексей Кондратьев. — Часть застройщиков проводят капремонт в существующих школах, чтобы увеличить количество мест. 434 места появятся по этим соглашениям в 2024 году.

В общей сложности застройщики вложили в социальные проекты в рамках подписанных соглашений уже порядка 1 млрд рублей.

— Сегодня 5 застройщиков заявили о готовности построить школы с последующей продажей их муниципалитету по сметной стоимости на 2024 год. Это «Первый строительный фонд», «Брусника», ГК «Мета», ГК «СМСС». Муниципалитет будет выкупать их по истечении двух лет после завершения строительства.  Проценты по кредиту, которые набегут за два года на средства, направленные на строительство школ, пойдут как взнос строительных организаций в развитие социальной инфраструктуры, то есть бюджет будет отвлекаться по номиналу, — добавил Алексей Кондратьев.

Для запуска этих проектов, по его словам, необходимо выстроить работу с банками по этим вопросам. Кондратьев подчеркнул, что вовлечение строителей в этот процесс позволит городу быстро нормализовать ситуацию с развитием социальной инфраструктуры.

Ранее редакция сообщала о том, что 2,8 млн кв метров жилья сдадут в 2023 году в Новосибирской области.

 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Строительство школ социальный взнос для застройщика разрешение на строительство новостройки Новосибирска Алексей Кондратьев. Алексей Колмаков


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