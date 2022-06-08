Расчетная мощность приема двух новосибирских полигонов снизилась на 170 тысяч тонн в год

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на совещании при замгубернаторе Сергее Семке представил планируемые параметры двух агломерационных объектов — Левобережного и Правобережного мусоросортировочных комплексов в Новосибирском районе, которые будут обслуживать Новосибирск:

По данным регионального оператора, по итогам двух лет — 2020 и 2021 годов — на левобережных объектах были принятв 291,7 тысячи тонн ТКО в год, на Гусинобродском полигоне по итогам двух лет принимались около 327,6 тысячи тонн ТКО ежегодно. Таким образом, планируемая проектная мощность нового мусоросортировочного комплекса с полигоном левобережного объекта будет составлять 300 тысяч тонн в год, правобережного объекта — 330 тысяч тонн в год.

Отметим, что зампредседателя комитета по ЖКХ Вадим Агеенко неоднократно поднимал вопрос о том, что в старой «мусорной» концессии были указаны нереальные цифры отходов, которые область была обязана поставлять оператору, — не менее 800 тысяч тонн в год. Выпадающие объемы бюджет должен был компенсировать концессионеру. Ситуация с объемами ТКО изменилась, в том числе из-за развития в регионе программ по раздельному сбору отходов.

— Пока определены только расчетные объемы проектной мощности мусоросортировочных комплексов с полигонами. Остальные параметры новой концессии будут определены после подготовки финансово-экономической модели. Сейчас работа над ней продолжается, — сообщил редакции Сергей Семка.

В правительстве региона также отметили, что сейчас идет активная подготовка к проведению конкурсных процедур для заключения концессионных соглашений по строительству шести мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области. Помимо двух полигонов в районе Новосибирска, создание объектов в сфере обращения с отходами планируется в Каргатском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском районах. Все конкурсные процедуры по шести объектам будут проходить открыто, в соответствии с действующим законодательством, подчеркивают в правительстве.

— В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации, к обсуждению условий конкурсов и параметров объектов приглашены депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, по всем шести объектам получено согласование с Российским экологическим оператором, — отметил Сергей Семка.

Он также обратил внимание на то, что для разработки конкурсных условий за основу взят типовой проект, рекомендованный Российским экологическим оператором (ППК РЭО), кроме того будут учтены решения, которые прорабатывались для совершенствования концессии, действовавшие до ее расторжения, а также состояние земельных участков, определенных под строительство объектов.

После согласования областными исполнительными органами документы по всем концессиям будут направлены в установленном порядке на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Напомним, «мусорная» концессия, заключенная Новосибирской областью в 2016 году, была расторгнута в середине мая 2022-го . На майской сессии Заксобрания депутаты раскритиковали закрытый механизм подготовки новой концессии. По расторгнутой концессии предполагалось, что договор заключается на срок 25 лет для строительства двух мусорных полигонов для сортировки и утилизации от 800 тысяч тонн ТКО в год. Стоимость проекта в ценах 2018 года составляла 4,3 млрд рублей.

Ранее на правительство области уже выходили инвесторы с предложением заключить концессии на строительство полигонов в пяти районах. Но депутатов не устроила цена проектов.