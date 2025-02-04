В Новосибирске судят создателя канала «Синий кит»

Ленинский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Ильи Погиблова, местного жителя, который обвиняется в создании в 2023 году публичного канала «Синий кит».

Согласно версии следствия, он привлекал к себе разных пользователей, в том числе несовершеннолетних, и распространял в группе информацию, направленную на склонение к самоубийству. В этой деятельности он также вовлёк несовершеннолетнего подростка.

Путем уговоров и специальных заданий организатор оказывал влияние на участников сообщества. Они наносили себе телесные повреждения, опасные для жизни. Однако преступную деятельность организатора группы смерти удалось вовремя остановить, и никто из участников сообщества не пострадал.

В ходе судебного заседания было зачитано обвинительное заключение, а также определён порядок изучения доказательств по делу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал пенсионера, набросившегося с мачете на попутчиков в поезде под Новосибирском. Ему выдвинуто обвинение в покушении на убийство.