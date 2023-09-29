Платная парковка вводится на площади Ленина в Новосибирске

Парковка на площади Ленина в Новосибирске со 2 октября станет платной для всех, кроме водителей с инвалидностью, вне зависимости от времени парковки. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

— Все парковочные места будут работать в платном режиме, кроме мест для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, а также перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, — говорится в сообщении.

Ранее на парковке на площади Ленина бесплатно можно было поставить машину на 15 минут.

Также с 3 октября по техническим причинам будет недоступен один из способов оплаты на муниципальных платных парковках — терминал оплаты (паркомат).

Ранее редакция сообщала о том, что территорию между цирком и Вознесенским собором благоустроят в октябре.