Бесхозную стелу героям войны обнаружили в промзоне в Новосибирске

В промзоне Кировского района Новосибирска обнаружили стелу погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам. Объект из черного металлокаркаса с изображенными профилями героев ВОВ была установлена на территории завода «Сиблитмаш» в 1985 году. Сейчас стела находится в неприглядном состоянии и требует реставрации.
— В верхней части стелы имеется изображение ордена «Отечественная война» I степени, на консоли изображены профили лиц воинов-солдат, годы «1941-1945, — указано в акте осмотра технического состояния объекта.
Глава Кировского района Александр Выходцев обратился к вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой с просьбой включить бесхозную стелу в реестр элементов монументально-декоративного оформления города.
Как сообщает VN.ru, кроме стелы в реестр просят включить памятный камень, воздвигнутый к 75-летию Победы. Он установлен рядом с колледжем автосервиса и дорожного хозяйства в Кировском районе города.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске закрыли одну из знаменитых 12 новониколаевских школ из-за аварийного состояния.
Фото: мэрия Новосибирска.
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