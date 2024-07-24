«Не могла вернуть долг»: в Новосибирске при загадочных обстоятельствах пропала мать-одиночка

В Новосибирске при загадочных обстоятельствах пропала 33-летняя Татьяна Шнайдер. По словам ее подруги, последний раз женщина выходила на связь 17 июля: сказала, что у нее боли в грудной клетке, будет вызывать скорую. С тех пор о местонахождении сибирячки ничего неизвестно.

— Сколько мы с ней знакомы , не бывало того, что она пропадала. Но потом мне позвонила ее давняя знакомая. Сказала, бывает такое, что Татьяна может уйти в депрессию и не хочет никого видеть, — рассказала nsk.aif.ru подруга пропавшей женщины Анастасия.

Собеседница пояснила журналистам, что Татьяна нигде не работает и в одиночку воспитывает 4-летнего сына. Женщина живет вместе с матерью, которая работает вахтовым методом на Севере.

— Звонили родственникам, но она с ними на связь не выходит, ее мама сейчас на вахте, а сестра не в городе, — объясняет Анастасия.

Женщина пояснила, что у пропавшей подруги были финансовые проблемы. Она взяла деньги в долг у друзей на ремонт, но вернуть не смогла. По словам собеседницы, Татьяна могла переживать из-за этого. Внезапно исчезнувшую мать-одиночку продолжают искать родственники.

Однако, как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, заявлений о пропаже женщины в отдел полиции Кировского района не поступало.

Ранее редакция сообщала о криминальной истории с безвестным исчезновением молодой женщины, прогремевшей на всю страну. Тревогу забили подруги пропавшей, они же заявили в полицию о ее исчезновении. Вместе с женщиной пропала и маленькая дочка. МВД и СК тут же приступили к поиску семьи и возможного убийцы. Подозреваемый в преступлении мигрант успел покинуть территорию Новосибирской области. Пограничники задержали его при попытке выехать из Казахстана в Узбекистан.