Беззалоговые кредиты для самозанятых до 2 млн рублей

Физические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут оформить кредит по ставке 12,4% годовых на развитие деятельности самозанятых (в том числе инвестиции и пополнение оборотных средств). Финансирование можно направить на покупку оборудования, транспорта, недвижимости, а также на строительство, реконструкцию и ремонт.

Срок кредитования – до 5 лет, сумма – от 300 тысяч до 2 млн рублей. Одна половина суммы кредита обеспечивается поручительством Гарантийного Фонда НСО, вторая оформляется без залога. Отсрочка погашения основного долга составляет от 3 до 6 месяцев. Выдача средств возможна в форме кредита или кредитной линии с лимитом выдачи. Решение по кредитованию банк принимает в течение рабочего дня.

Уточнить подробности можно у специалистов по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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Справка: Самозанятые – это физические лица и ИП, которые получают доход от своей профессиональной деятельности без работодателя и привлечения наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества. Регистрация самозанятых началась в 2017 году. В сентябре 2021 года их количество достигло 3 млн человек. К 2024 году Минтруд прогнозирует увеличение числа самозанятых до 5-6 млн россиян.