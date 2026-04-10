Новосибирский бизнес стал чаще обращаться за кредитами

Новосибирская область вошла в пятёрку лидеров среди всех регионов России по числу заявок на кредиты для малого и среднего бизнеса. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни» по итогам первого квартала 2026 года. На долю области пришлось 9% от общего количества заявок по стране.

Новосибирская область следует общероссийскому тренду: российский бизнес в целом стал активнее интересоваться заёмными деньгами. За год количество запросов на финансирование выросло на 27%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 13%. Однако получить деньги стало сложнее: банки одобрили только 2% заявок. При этом средний размер одобренного кредита увеличился до 5,7 миллиона рублей.

Чаще всего предприниматели запрашивали обычные кредиты — 47% от всех обращений. На втором месте расчётно-кассовое обслуживание (38%), затем лизинг (9%) и банковские гарантии (6%). Средний срок кредитования составил полтора года. Больше всего заявок поступило от представителей торговли (43%), строительства (21%) и производства (15%).

Данные за более ранний период показывают схожую динамику. В ноябре 2025 года кредитный портфель предпринимателей Новосибирской области с начала года вырос с 24,6 до 29,3 миллиарда рублей. При этом просроченная задолженность сократилась с 2,6 миллиарда до 928 миллионов рублей. В коллекторском агентстве «Долговой Консультант» такое снижение проблемных долгов объясняли реструктуризациями по рекомендации Банка России для отдельных категорий индивидуальных предпринимателей.

