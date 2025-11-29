Рекламодателям

Новосибирские предприниматели нарастили кредитный портфель на 11%

  • 29/11/2025, 10:00
Новосибирские предприниматели нарастили кредитный портфель на 11%
К концу третьего квартала 2025 года кредитный портфель субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области зафиксирован на уровне 60,8 млрд рублей

За девять месяцев текущего года кредитный портфель, сформированный клиентами ВТБ из числа клиентов малого и среднего бизнеса, работающих в Новосибирской области, увеличился на 11%, достигнув отметки в 60,8 млрд рублей. Объем привлеченных банком средств от данного сегмента с начала года возрос на 20%, составив 87,8 млрд рублей. Представители кредитной организации отмечают постепенное оживление кредитной активности на фоне уменьшения ключевой ставки.

К концу третьего квартала 2025 года кредитный портфель субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области зафиксирован на уровне 60,8 млрд рублей. Наибольший объем кредитования пришелся на строительство жилой и коммерческой недвижимости, торговлю и агропромышленный сектор.

Приблизительно половина кредитного портфеля малых и средних предпринимателей сформирована за счет программ государственной поддержки. В лидерах по объему выданных средств – программа Минсельхоза РФ (22,4 млрд рублей), льготное инвестиционное кредитование от Минэкономразвития РФ (2,1 млрд рублей) и программа Минпромторга РФ 1570 (1,9 млрд рублей).

Предприниматели продолжают активно использовать банковские гарантии. Гарантийная поддержка от крупного банка позволяет компаниям быть уверенными в исполнении договорных обязательств. Гарантийный портфель корпоративных клиентов банка в регионе с начала года увеличился на 8%, превысив 7 млрд рублей.

Объем привлеченных средств от клиентов малого и среднего бизнеса Новосибирской области с начала года увеличился на 20% до 88 млрд рублей. Рост ресурсов до востребования составил 42%.

По словам управляющего ВТБ в Новосибирской области Сергея Никулина, снижение ключевой ставки дает предпринимателям стимул для пересмотра бизнес-стратегий. Наблюдается тенденция к увеличению кредитной активности и спроса на инвестиционные продукты. При этом интерес к депозитным продуктам остается стабильным, так как прибыль от них может быть направлена на пополнение оборотных средств.

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кредиты для бизнеса ВТБ


