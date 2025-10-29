«Бизнесу уже все равно на ставку ЦБ»: новосибирские предприниматели обеспокоены последствиями повышения налогов

Обещают дальнейшее снижение

Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% , выступая в Госдуме, сообщила, что цикл снижения ключевой ставки займет весь 2026 год. Она напомнила, что с июня ставка уже откатилась на 4,5 п.п. и на данный момент составляет 16,5%.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин напомнил, что РСПП и прочие сообщества предпринимателей два года боролись за снижение ставки.

— Сейчас мы наконец видим ожидаемую динамику. Последнее решение ЦБ, кстати, было неожиданным. Мы ожидали что ставка останется на прежнем уровне, но она была снижена на 0,5 п.п., и Банк России говорит, что будет снижать ее дальше. Это хороший сигнал. С теми ставками, которые были раньше, единственное, что можно было делать ― с удовольствием хранить деньги на вкладах и получать проценты, — комментирует собеседник редакции.

Эксперты сходятся в прогнозах перспектив снижения ставки в будущем году.

Исполнительный директор ООО «Сибтрейн» Намер Ради считает, что при текущем уровне в 16% к концу 2026 года она может опуститься до 9–10%, а в оптимистичном сценарии ― даже до 8%.

Руководитель Высшей школы бизнеса НГУЭУ Эдуард Коложвари также отметил, что по сценариям, опубликованным Центробанком на 2026-2028 годы, в позитивном варианте в 2026 году ключевая ставка будет составлять 13-15%, а в 2027-м — 7-8% при инфляции в 4%. При плохом — возвращается к 20%.

— Интересно, что при любых раскладах и инфляции в 4% ставка у нас все равно остается на уровне 8%. В большинстве стран при такой инфляции ставка находилась бы на уровне 5%. То есть у нас навес к уровню инфляции (так называемая эффективная ставка) всегда очень высокий, и это давит на экономику, — заявляет аналитик.

Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов предполагает, что в 2026 году ставка может снизиться до 13%. На более серьезную динамику он не рассчитывает.

Стоит отметить, что, по данным Сибирского ГУ ЦБ, годовая инфляция в Новосибирской области замедляется третий месяц подряд и в сентябре снизилась до 8,8%. В России в целом инфляция составила 8%. Целевой ориентир Банка России — 4% в год.

— При такой инфляции сбережения людей будут защищены от обесценивания, а ставки по кредитам будут ниже, чем сейчас, когда инфляция все еще выше цели. Чтобы цены росли медленнее, Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и спрос. С учетом этого в 2026 году инфляция снизится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем, — пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

«Инфляцию раскручивает корпоративный эгоизм»

По словам Эльвиры Набиуллиной, «решения об изменении ставки исходят из того, что нужно как можно скорее завершить период высокого роста цен и не допустить при этом переохлаждения экономики».

По мнению Сергея Карпекина, высокая ключевая ставка тормозит не столько инфляцию, сколько развитие и рост экономики.

ФАС обнаружила дискриминацию на розничном рынке топлива в Новосибирске налоговой системе: рост НДС и введение этого налога для малого и микробизнеса, повышение страховых взносов. Государству нужно собрать дополнительно 3 триллиона рублей, и бизнес будет пытаться перекладывать эти расходы в цену своих товаров и услуг. Вот это сильнее простимулирует инфляцию, чем ключевая ставка, — констатировал Карпекин.

Намер Ради считает, что снижение ставки ЦБ напрямую зависит от налоговой политики. Если Минфин реализует свои инициативы (повышение НДС, налог на сверхприбыль, цифровой налог и другие меры) — это создаст дополнительное давление на цены и заставит ЦБ тормозить.

— Постепенное снижение ставки поддержит кредитование, облигационный рынок и, возможно, ипотеку. Но если одновременно вырастет налоговая нагрузка, бизнес почти наверняка переложит издержки на покупателей, что спровоцирует новый виток инфляции. ЦБ, конечно, будет сопротивляться, но фискальная политика может свести на нет его усилия, — предупреждает он.

Сергей Соколов не исключил, что Банк России не хочет быстро снижать ставку, так как опасается, что депозиты станут менее интересными, и люди начнут выводить деньги с вкладов, а также активничать на рынке недвижимости. По его словам, это уже сейчас можно наблюдать на рынке Москвы. Также у ЦБ есть опасение, что будет реализован отложенный спрос на дорогие товары долгосрочного пользования, что приведет к росту кредитной активности и цен.

— Я бы сказал, что на инфляцию сейчас больше влияет не ставка, а рост тарифов монополий, предполагаемое с 1 января увеличение налоговой нагрузки на бизнес, повышение стоимости услуг ЖКХ. Все это будет переложено в конечные цены, и мы почувствуем рост инфляции, особенно во многих продуктовых сегментах. Надеюсь, что скачкообразных моментов не будет. Все зависит от курса валюты и экспортного паритета, — добавил Соколов.

Эдуард Коложвари обращает внимание на тот факт, что ЦБ объясняет сохранение высокой ставки перегревом экономики.

— Я не знаю, откуда взялась эта конструкция, потому что мы никогда про перегрев не говорили, и у нас никогда не было такой проблемы. Это какие-то новые вводные конструкции, которые придумывают монетарные власти или достают из своего арсенала. Мы называем перегревом рост ВВП на 4,5% и считаем нормой 1,5? С этим как-то тяжело согласиться, — рассуждает Коложвари.

Он также считает надуманными опасения ЦБ о том, что при снижении «ключа» деньги с депозитов выплеснутся на рынок.

— На депозитах сейчас лежат 65 триллионов рублей, но в основном это крупные вклады, на которые будут покупаться предприятия, виллы за границей и т.д. На российский потребительский рынок они не придут. Рынок живет, ориентируясь на среднего человека, поэтому связывать ставку, сумму вкладов и рост цен на продукты — лукавство, — рассуждает Коложвари.

Планы ЦБ могут сорваться

Сергей Карпекин считает, что ставку в 16,5% для бизнеса сегодня вряд ли можно назвать хорошим вариантом.

Сергей Соколов отмечает, что рост кредитных портфелей не сильно тормозился и при ставке 20%. Хотя на эти деньги бизнес закрывал кассовые разрывы, а не занимался инвестиционной деятельностью.

— Инвестактивность предполагает вложения со сроком до пяти лет. При ставке выше 10% привлечение таких кредитов вызывает вопросы. Предполагаю, что как только ключевая ставка опустится до 10% и ниже, бизнес может вернуться к инвестициям, — прогнозирует Соколов.

Эдуард Коложвари настроен более категорично. По его словам, ключевая ставка уже слабо волнует бизнес. Все уже готовятся к очередному налоговому ужесточению и пересматривают свои финансовые стратегии.

— Ситуация гораздо серьезнее, так как бизнесу нужно приспособиться, сохранить свои бизнес-модели на фоне высокой ставки и налоговых ужесточений. Это очень острый фактор. Поэтому на ключевую ставку уже все не обращают внимания. Крупные предприятия, как правило, берут займы по льготным ставкам, а малый и средний бизнес либо занимают по высоким, так как деваться некуда, либо отказались от кредитования. В целом, ставка по кредитам у нас уже давно выше, чем рентабельность промышленности, — говорит эксперт.

Собеседник редакции не исключает, что на этом фоне может вырасти рынок нелегального кредитования, а также нелегальные обороты у бизнеса.

— Рынок не любит пустоты. Думаю, что мы снова увидим негативную спираль, от которой уходили с лихих 90-х. Главное ― не сорваться в это пике под предлогом ожидания чего угодно, — предупредил Коложвари.

Он отмечает, что средняя норма рентабельности бизнеса сегодня составляет 16−18%. Если бы ставка была на уровне 7−8%, то у экономики страны были бы совсем другие параметры.

Намер Ради также полагает, что серьезные инвестиции становятся привлекательными при ставке 9% и ниже, а для настоящего роста ― при 7–8%. Но даже дешевые деньги не помогут, если предприниматели будут опасаться новых налогов. В условиях неопределенности компании предпочитают сохранять деньги, а не вкладывать их.

— Я думаю, что ЦБ делает ставку на стабильность, но его планы могут сорвать фискальные решения. Чтобы снижение ставки действительно оживило экономику, нужны не только дешевые кредиты, но и предсказуемая, взвешенная налоговая политика, — резюмировал собеседник Infopro54.

