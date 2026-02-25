СФО в числе лидеров по объему финансирования по программе зонтичных поручительств

В 2025 году ВТБ оказал существенную поддержку малому и среднему бизнесу, предоставив предприятиям около 61,8 миллиарда рублей в рамках программы зонтичных поручительств Корпорации МСП. Благодаря этому банк занял лидирующую позицию среди кредитных организаций, участвующих в данной инициативе. Доля банка в общем объеме программы увеличилась с 10% в 2024 году до 25% в 2025 году.

Объём финансирования в 2025 году, предоставленного банком под зонтичные поручительства, составил четверть от всех зонтичных поручительств по России. Лидером по объему привлеченных средств стал Центральный федеральный округ, на который пришлось 26,2 миллиарда рублей. Приволжский федеральный округ занял второе место с 13,2 миллиарда рублей, продемонстрировав впечатляющий рост в 35%. Сибирский федеральный округ также вошел в число лидеров, показав рекордный прирост объемов финансирования на 59% (7,18 миллиарда рублей). Среди отдельных регионов выделяются Самарская область (увеличение в 3,5 раза, до 2,54 млрд рублей), Республика Башкортостан (в 2,6 раза, до 2,9 млрд рублей), Республика Татарстан (в 2,3 раза, до 0,9 млрд рублей), Новосибирская область (в 2,2 раза, до 3 млрд рублей) и Иркутская область (в 2 раза, до 1,2 млрд рублей), продемонстрировавшие значительный рост финансирования.

Руслан Еременко, член правления ВТБ, отметил, что зонтичные поручительства активно используются в ключевых для экономики отраслях, таких как пищевая промышленность, производство оборудования и разработка программного обеспечения, где скорость принятия решений и минимальные требования к залоговому обеспечению играют важную роль. По его словам, данный инструмент становится основой для новых программ льготного кредитования и устанавливает стандарты поддержки субъектов МСП как для бизнеса, так и для банков.

За прошедший год объем финансирования, привлеченного банком через зонтичные поручительства, увеличился на 28%, а объем гарантийной поддержки вырос на 35%, достигнув 30 миллиардов рублей. Число предпринимателей, воспользовавшихся поддержкой, возросло на 75%, составив 1215 человек. Наиболее активно этот механизм применялся в сферах производства, туризма, реализации инфраструктурных проектов, научно-технической деятельности, а также в области информационных технологий и связи.