Льготное кредитование АПК выросло на 17%

С января по август ВТБ предоставил российским компаниям льготное кредитование на общую сумму 50,7 миллиарда рублей для финансирования сезонных аграрных работ. Это на 17% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников во время объявления финалистов проекта «Бизнес Баттл»* в Саранске.

— Агропромышленный комплекс является одним из важнейших секторов экономики, оказывающим прямое влияние на развитие регионов и обеспечивающим продовольственную независимость государства. Для нас крайне важно предоставлять предприятиям доступные финансовые ресурсы. Мы намерены расширять поддержку агропромышленного сектора как посредством государственных программ, так и с использованием собственных банковских продуктов, — подчеркнул Денис Бортников.

Банк занимает более 15% рынка льготных кредитов, при этом половина кредитного портфеля сосредоточена в пяти ведущих регионах: Липецкой, Псковской, Воронежской, Новосибирской областях и Ставропольском крае. Республика Мордовия также относится к числу регионов с развитой аграрной промышленностью.

*Проект нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства.