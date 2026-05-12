Налоговая добилась банкротства новосибирской сети «Кузина»

Автор: Оксана Мочалова

Суд ввел конкурсное производство из-за долга в 3,87 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области 7 мая 2026 года признал несостоятельным ООО «Кузина» — компанию, управлявшую известной в городе сетью кондитерских. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В отношении должника суд открыл конкурсное производство сроком на пять месяцев, до 7 октября 2026 года. Также суд применил упрощенную процедуру банкротства по признакам отсутствующего должника. Как правило, это означает, что руководство компании фактически прекратило деятельность или его местонахождение не удалось установить.

Заявителем по делу выступила межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Омской области. Причина банкротства — крупный долг перед бюджетом. Суд включил требование налоговиков в реестр кредиторов на общую сумму 3 870 080 рублей 68 копеек.

— Во вторую очередь — задолженность по налогу в размере 3 461 036 руб. 76 коп., в третью очередь — задолженность в размере 409 043 руб. 92 коп., из которых 70 023 руб. – налог, 316 192 руб. 52 коп. – пеня, 22 828 руб. 40 коп. – штраф, — говорится в резолютивной части решения.

Конкурсным управляющим утвержден член Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» Алексей Сорокин. Ему предстоит провести процедуру банкротства. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца.

Ситуация вокруг «Кузины» осложняется чередой событий, произошедших в последние месяцы. В начале марта 2026 года Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом управляющую сетью кофеен Евгению Головкову. В конце 2025 года стало известно о смерти основателя сетей New York Pizza и Kuzina Эрика Шогрена. Предприниматель скончался в США в возрасте 59 лет.

Финансовые трудности компании стали очевидны ещё в 2024 году, когда «Кузина» допустила серию технических дефолтов при выплате купонов по облигациям объёмом 70 млн рублей. В 2025 году ситуация усугубилась: эмитент допустил полноценный дефолт по выплате купонов и амортизационной части номинальной стоимости.

По данным сервиса 2ГИС на май 2026 года, в Новосибирске продолжает работу 27 точек сети «Кузина» — почти вдвое меньше, чем в лучшие годы.

Ранее редакция сообщала, что налоговая решила ликвидировать «Кузину» из-за неправильного адреса.

Фото редакции Infopro54, автор- Мария Гарифуллина

