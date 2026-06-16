Новосибирский представитель инвесторов «Кузины» требует включить в реестр 94,5 млн

Ситуация вокруг новосибирской сети «Кузина» получила новое развитие. ООО «ЮЛКМ», которое представляет интересы владельцев облигаций, подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о включении своих требований в реестр кредиторов ООО «Кузина». Если суд удовлетворит заявление, представитель инвесторов сможет участвовать в собраниях кредиторов и влиять на то, как будут распродаваться активы должника и в каком порядке выплачиваться долги.

Размер требований, заявленных компанией, составляет 94 518 825,69 рубля.

— Представителем владельцев облигаций в Арбитражный суд Новосибирской области подано Заявление о включении требований в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Кузина», — говорится в сообщении «ЮЛКМ».

Напомним, сеть кофеен «Кузина» оказалась в тяжелом финансовом положении: в 2024 году компания допустила серию технических дефолтов по выплатам по облигациям. В 2025 году наступил уже полноценный дефолт. Кроме того, налоговая служба пыталась исключить компанию из реестра юрлиц из-за недостоверного адреса, что могло лишить инвесторов возможности вернуть деньги через суд. В мае 2026 года налоговая всё же добилась банкротства сети.

Ранее редакция сообщала, что налоговая банкротит часовой завод в Новосибирске.