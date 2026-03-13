Налоговая решила ликвидировать «Кузину» из-за неправильного адреса

Регистрирующий орган принял решение об исключении ООО «Кузина» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Соответствующая запись была внесена в реестр 11 марта 2026 года.

Основанием для действий налоговой службы стало решение №2320 от 10.03.2026, вызванное наличием в реестре недостоверных сведений о юридическом адресе компании. Это административная процедура, которая фактически означает прекращение деятельности юридического лица без прохождения полноценной процедуры банкротства.

Однако такой сценарий создает серьезную проблему для инвесторов, вложивших средства в ценные бумаги «Кузины», которые находятся в дефолте. Представитель владельцев облигаций (ПВО) — компания ООО «ЮЛКМ» — уже уведомил инвесторов о своих намерениях воспрепятствовать этому процессу. В ближайшее время «ЮЛКМ» планирует направить в регистрирующий орган официальные возражения. Дело в том, что исключение фирмы из реестра лишит владельцев облигаций возможности взыскать задолженность через суд.

— Исключенное юрлицо перестанет быть ответчиком по иску от ЮЛКМ по взысканию задолженности «Кузины» по ценным бумагам, находящимся в дефолте. ПВО считает этот сценарий недопустимым, — отметили в ООО «ЮЛКМ».

Ситуация вокруг «Кузины» осложняется чередой событий, произошедших в последние месяцы. В начале марта 2026 года Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом управляющую сетью кофеен Евгению Головкову. Заявление о банкротстве было подано межрайонной инспекцией ФНС №17 еще в апреле 2025 года. Сумма требований налогового органа к Головковой превысила 3,2 млн рублей.

Помимо этого, в конце 2025 года стало известно о смерти основателя сетей New York Pizza и Kuzina Эрика Шогрена. Предприниматель скончался в США в возрасте 59 лет. Американец, приехавший в Сибирь в 1990-х, считался пионером западного фастфуда в регионе: первую пиццерию New York Pizza он открыл в Новосибирске в 1996 году, а сеть «Кузина» на пике развития насчитывала более 50 точек.

Финансовые трудности компании стали очевидны еще в 2024 году, когда «Кузина» допустила серию технических дефолтов при выплате купонов по облигациям объемом 70 млн рублей. В 2025 году ситуация усугубилась. Эмитент допустил полноценный дефолт по выплате купонов и амортизационной части номинальной стоимости.

В сентябре 2025 года межрайонная инспекция ФНС №7 по Омской области подала заявление о банкротстве ООО «Кузина» из-за долга в размере 4,05 млн рублей. Дело до сих пор рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области — очередное заседание назначено на 7 апреля 2026 года. Рассмотрение неоднократно переносилось, в том числе из-за ходатайств сторон об урегулировании спора.

По данным сервиса 2ГИС, на сегодняшний день в Новосибирске продолжает работу 27 точек сети «Кузина» — почти вдвое меньше, чем в лучшие годы.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске за год резко сократилось количество кофеен.В общепите города рост показывает только сегмент точек кофе на вынос.