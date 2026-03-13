Поиск здесь...
Налоговая решила ликвидировать «Кузину» из-за неправильного адреса

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Это лишит инвесторов возможности взыскать 87 млн рублей долга

Регистрирующий орган принял решение об исключении ООО «Кузина» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Соответствующая запись была внесена в реестр 11 марта 2026 года.

Основанием для действий налоговой службы стало решение №2320 от 10.03.2026, вызванное наличием в реестре недостоверных сведений о юридическом адресе компании. Это административная процедура, которая фактически означает прекращение деятельности юридического лица без прохождения полноценной процедуры банкротства.

Однако такой сценарий создает серьезную проблему для инвесторов, вложивших средства в ценные бумаги «Кузины», которые находятся в дефолте. Представитель владельцев облигаций (ПВО) — компания ООО «ЮЛКМ» — уже уведомил инвесторов о своих намерениях воспрепятствовать этому процессу. В ближайшее время «ЮЛКМ» планирует направить в регистрирующий орган официальные возражения. Дело в том, что исключение фирмы из реестра лишит владельцев облигаций возможности взыскать задолженность через суд.

— Исключенное юрлицо перестанет быть ответчиком по иску от ЮЛКМ по взысканию задолженности «Кузины» по ценным бумагам, находящимся в дефолте. ПВО считает этот сценарий недопустимым, — отметили в ООО «ЮЛКМ».

Ситуация вокруг «Кузины» осложняется чередой событий, произошедших в последние месяцы. В начале марта 2026 года Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом управляющую сетью кофеен Евгению Головкову. Заявление о банкротстве было подано межрайонной инспекцией ФНС №17 еще в апреле 2025 года. Сумма требований налогового органа к Головковой превысила 3,2 млн рублей.

Помимо этого, в конце 2025 года стало известно о смерти основателя сетей New York Pizza и Kuzina Эрика Шогрена. Предприниматель скончался в США в возрасте 59 лет. Американец, приехавший в Сибирь в 1990-х, считался пионером западного фастфуда в регионе: первую пиццерию New York Pizza он открыл в Новосибирске в 1996 году, а сеть «Кузина» на пике развития насчитывала более 50 точек.

Финансовые трудности компании стали очевидны еще в 2024 году, когда «Кузина» допустила серию технических дефолтов при выплате купонов по облигациям объемом 70 млн рублей. В 2025 году ситуация усугубилась. Эмитент допустил полноценный дефолт по выплате купонов и амортизационной части номинальной стоимости.

В сентябре 2025 года межрайонная инспекция ФНС №7 по Омской области подала заявление о банкротстве ООО «Кузина» из-за долга в размере 4,05 млн рублей. Дело до сих пор рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области — очередное заседание назначено на 7 апреля 2026 года. Рассмотрение неоднократно переносилось, в том числе из-за ходатайств сторон об урегулировании спора.

По данным сервиса 2ГИС, на сегодняшний день в Новосибирске продолжает работу 27 точек сети «Кузина» — почти вдвое меньше, чем в лучшие годы.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске за год резко сократилось количество кофеен.В общепите города рост показывает только сегмент точек кофе на вынос.

Фото редакции Infopro54

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : Кузина исключение из ЕГРЮЛ банкротство

22
0
0
— В начале XX века российский экономист Николай Кондратьев открыл длинные экономические волны, которые были названы «циклы Кондратьева». Они имеют продолжительность в 40-60 лет и охватывают все процессы в бизнесе и в экономике. Каждый цикл имеет этап подъема и спада, связан с определенными продуктами и технологиями.

Ограничения будут действовать как минимум до 10 мая. На это время в селах запрещено перемещать животных, торговать любой сельхозпродукцией, произведенной в этих селах, а также проводить выставки и ярмарки. Ветеринары поясняют, что такие жесткие меры необходимы, чтобы не дать инфекции распространиться на соседние территории и не допустить заражения людей. Вирус бешенства смертельно опасен, и главный способ борьбы с ним — локализация очагов и вакцинация.

— В современных реалиях искусственный интеллект становится ключевой технологией, необходимой и достаточной для запуска новой промышленной революции, борьба за лидирующие позиции разворачивается не только между отдельными компаниями, но и целыми государствами. Лидерами рынка искусственного интеллекта являются США и Китай, но у России есть важное преимущество — школы программирования и физико-математические. Учитывая, что главная производительная сила нового уклада — интеллект разработчиков, Россия может занять лидирующее положение, выступая в роли «мировых конструкторов», способных решать сложнейшие задачи и удерживать высокое место на рынке искусственного интеллекта.

Редакция Infopro54 провела экспресс-опрос среди руководителей компаний и НКО и выяснила, что основные стратегии в поисках слов-нелегалов это: найти в команде самого грамотного и попросить его вместе с юристом все вычитать, а также найти и протестировать сервисы, которые быстро проверяют слово по нормативным словарям русского языка. Такие сервисы уже предлагают различные агентства и компании, которые разрабатывают сайты, занимаются продвижением. Они быстро работают, но, как правило, проверяют слово по одному словарю, а их разработчики предупреждают, что результат проверки является справочной информацией и не заменяет официальной юридической консультации. Юристы в свою очередь советуют проводить проверку на официальных ресурсах.

— Наполнение фонда будет обеспечено за счёт возврата в региональные бюджеты 100% доходов от штрафов за нарушение ПДД, корректировки размеров административных штрафов, а также расширения полномочий регионов в сфере контроля легкового такси. Фонд позволит сформировать у субъектов РФ стабильный источник финансирования, — отметил Костылевский.

— Работать в этой вилке стало невозможно. Количество заказов в прошлом году резко упало. Если раньше больного человека люди предпочитали не оставлять одного и нанимали сиделку, то сейчас делят заботу между родственниками. Звонки практически прекратились. При этом необходимо было поднимать зарплату сиделкам, выросли затраты на расходные материалы, — пояснила собеседница редакции.

