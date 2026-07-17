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Особенный ребёнок из Омска познает мир через животных и буквы

Автор: Оксана Мочалова

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Трудный путь, который подарил надежду на обычное будущее

В России, в том числе и в сибирских городах, живёт немало детей с особенностями развития. Каждый из них по-своему познаёт мир, а их родители каждый день совершают маленький подвиг. Одна из таких историй — в Омске, где растёт семилетний мальчик с расстройством аутистического спектра.

Для него каждое произнесённое слово — результат долгого труда, а понимает его пока только мама. Несмотря на диагноз, ребёнок освоил чтение, различает цвета и с увлечением лепит из пластилина. Он очень любит животных и может рассортировать фигурки зверей по двум признакам одновременно — по месту обитания и по алфавиту.

Недавно семья вернулась из поездки в Санкт-Петербург, где проходила реабилитацию. Путь оказался непростым: жёсткий график занятий с 12 до 19 часов, срывы и даже агрессия со стороны ребёнка, из-за которой один из специалистов отказался от работы. Мама признаётся, что в такие моменты её спасала только мысль о том, что сыну сейчас тяжелее, чем ей. Однако поездка запомнилась и светлыми моментами: мальчику понравился парк 300-летия с чайками и шумом залива, а в игровой комнате они провели пять часов, позволив себе отдохнуть от строгих правил.

Особенно важным для мамы стал эпизод, когда она смогла отпустить тревогу и просто насладиться прогулкой. Внезапно она осознала, что перестала ждать от сына только плохого, и этот вечер прошёл так же спокойно, как у обычных семей. По возвращении домой она обратилась к психологу, чтобы проработать последствия стресса. В планах семьи — переезд в деревню, где мальчик сможет ухаживать за животными, которых очень любит.

Поддержка родителей в таких ситуациях критически важна, ведь состояние ребёнка напрямую зависит от эмоционального фона взрослого.

— Я поняла главное: Давиду тяжело, когда я напряжена. Его настроение будто считывает моё состояние. В тот день я поймала себя на мысли, что хочу жить эту жизнь, а не просто ждать удара, — делится мама в беседе с OMSK.AIF.RU.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские дети боятся клоунов. В индустрии развлечений они сегодня воспринимаются персонажами жанра «хоррор». 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики :

Регионы : Россия Омская область

Теги : реабилитация особенные дети аутизм

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Автор: Юлия Данилова

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев оценил темпы строительства детского реабилитационного центра мирового уровня, который возводится в Бердске. Общая техническая готовность зданий составляет 58,5%, главного корпуса — 79,4%. Внутри этого объекта уже идут отделочные работы.

— Строим исключительно важный для детей объект. Прошу вас подумать, как можно ускорить работы, чтобы быстрее передать центр врачам, — обратился полпред к представителям подрядной организации.

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Новосибирские врачи спасли руку участнику СВО, атакованному дроном

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Осколок гранаты, прикреплённой к дрону, сломал руку бойцу СВО, а также повредил артерию и локтевой нерв, застрял в нём. Часть нерва оказалась оторвана и любое прикосновение к руке вызывало у мужчины ощущение подобное удару током. Участник спецоперации попал на хирургический стол в Новосибирскую областную клиническую больницу, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Нейрохирурги больницы извлекли осколок, а также нарастили утраченную длину локтевого нерва. Для этого была использована веточка подкожного нерва, которая проходит вдоль икроножной мышцы. Врач-ординатор отделения нейрохирургии Алёна Задоя подчеркнула, что на функциях ноги операция не отразилась, при этом пациент получил возможность сгибать и разгибать пальцы ладони. Кроме того, он избавился от повышенной чувствительности в руке.

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Юлия Дьячкова: В зоне основного риска инсульта сейчас находятся сорокалетние мужчины

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— Юлия Евгеньевна, насколько сейчас актуальна тема инсультов?

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Автор: Ольга Кирсанова

25-летняя Валерия Райхель из Карасукского района Новосибирской области попала в инвалидное кресло после ДТП, которое произошло в августе 2024 года. В машину врезался другой автомобиль. Удар пришёлся на сторону, где находилась сибирячка. Четыре человека получили ушибы, а Валерия впала в кому.

Водитель скрылся с места автоаварии, бросив машину с документами в салоне. Позже его задержали.

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Новые меры поддержки участников СВО появятся в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Новые меры социальной поддержки участников СВО внедряются в Новосибирской области, сообщил заместитель министра труда и социального развития Владимир Машанов. Нуждающиеся могут получить из бюджета 500 тысяч рублей на адаптацию жилья под нужды бойцов СВО с проблемами с опорно-двигательными функциями (колясочников), проблемами со зрением, слухом и прочим.

В случае, если адаптировать помещение невозможно (например, построить лифт в хрущевке), желающие могут получить материальную помощь в размере 1 млн рублей на покупку новой квартиры, с учетом продажи имеющейся.

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Новые реабилитационные центры для бойцов СВО откроют в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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— Еще один такой центр создадут на базе филиала «Лунный камень» Городского центра активного долголетия и реабилитации, — сообщила Ольга Незамаева, начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

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