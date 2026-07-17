Особенный ребёнок из Омска познает мир через животных и буквы

В России, в том числе и в сибирских городах, живёт немало детей с особенностями развития. Каждый из них по-своему познаёт мир, а их родители каждый день совершают маленький подвиг. Одна из таких историй — в Омске, где растёт семилетний мальчик с расстройством аутистического спектра.

Для него каждое произнесённое слово — результат долгого труда, а понимает его пока только мама. Несмотря на диагноз, ребёнок освоил чтение, различает цвета и с увлечением лепит из пластилина. Он очень любит животных и может рассортировать фигурки зверей по двум признакам одновременно — по месту обитания и по алфавиту.

Недавно семья вернулась из поездки в Санкт-Петербург, где проходила реабилитацию. Путь оказался непростым: жёсткий график занятий с 12 до 19 часов, срывы и даже агрессия со стороны ребёнка, из-за которой один из специалистов отказался от работы. Мама признаётся, что в такие моменты её спасала только мысль о том, что сыну сейчас тяжелее, чем ей. Однако поездка запомнилась и светлыми моментами: мальчику понравился парк 300-летия с чайками и шумом залива, а в игровой комнате они провели пять часов, позволив себе отдохнуть от строгих правил.

Особенно важным для мамы стал эпизод, когда она смогла отпустить тревогу и просто насладиться прогулкой. Внезапно она осознала, что перестала ждать от сына только плохого, и этот вечер прошёл так же спокойно, как у обычных семей. По возвращении домой она обратилась к психологу, чтобы проработать последствия стресса. В планах семьи — переезд в деревню, где мальчик сможет ухаживать за животными, которых очень любит.

Поддержка родителей в таких ситуациях критически важна, ведь состояние ребёнка напрямую зависит от эмоционального фона взрослого.

— Я поняла главное: Давиду тяжело, когда я напряжена. Его настроение будто считывает моё состояние. В тот день я поймала себя на мысли, что хочу жить эту жизнь, а не просто ждать удара, — делится мама в беседе с OMSK.AIF.RU.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские дети боятся клоунов. В индустрии развлечений они сегодня воспринимаются персонажами жанра «хоррор».