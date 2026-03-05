Управляющая сетью кофеен «Кузина» из Новосибирска признана банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал Евгению Головкову, управляющую сетью кофеен «Кузина», банкротом. Процедура инициирована по заявлению межрайонной инспекции ФНС №17. В рамках дела также начата реализация имущества должника, как следует из картотеки арбитражных дел.

Налоговый орган подал заявление о банкротстве Евгении Головковой 2 апреля 2025 года. На тот момент сумма требований составляла 2,56 миллиона рублей. В марте 2026 года реестр требований ИФНС №17 пополнился на 3,2 миллиона рублей, включая налог в размере 2 миллиона рублей и пеню в сумме 1,1 миллиона рублей.

Напомним, весной 2025 года компания «Кузина» допустила дефолт по выпуску четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П02 на сумму 70 миллионов рублей. Эмитент объяснил, что не смог выполнить обязательства перед держателями ценных бумаг из-за временных финансовых трудностей.

В сентябре 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление о банкротстве новосибирского ООО «Кузина» из-за долга по налогам на сумму четыре миллиона рублей.

В декабре 2025 стало известно, что создатель сети кондитерских «Кузина» Эрик Шогрен умер от сердечного приступа.

Евгения Головкова ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности Межрайонной ИФНС России №17 по Новосибирской области. Это касалось её работы как руководителя ООО «Рест инвест», ООО «Нью-Йорк пицца франчайзинг», ООО «Кузина-инвест», ООО «Стар», ООО «Ваниль», ООО «Кузина-рост» и ООО «Два шоколада».

Сеть кондитерских «Кузина» была основана в 2003 году американцем Эриком Шогреном в Новосибирске. По данным сервиса Контур.Фокус, 2024 году выручка компании составила 328,4 млн руб. (-22%), а чистая прибыль — 3,6 млн рублей (+10%). Управляющая Евгения Головкова дисквалификация с 9 февраля по 8 августа 2026 года. На 5 марта найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам компании в трех банках.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская сеть «Кузина» планирует продать 10 франшиз на кофейни.