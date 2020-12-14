Благотворительный проект филиала «Балтика» в Новосибирске отмечен премией «Во Благо» за помощь в период пандемии

В этом году оргкомитет конкурса учредил специальную номинацию за помощь в период пандемии COVID-19. В данной номинации был отмечен и проект «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» новосибирского филиала компании «Балтика», реализованный в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Центр развития социальных технологий». В церемонии награждения принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Соискателями премии за развитие благотворительности и добровольчества «Во Благо» стали коммерческие и не коммерческие организации, частные лица и инициативные группы, которые оказывали безвозмездную помощь региону. Премия была учреждена в прошлом году и в 2020 году проходила во второй раз. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 78 заявок.

В специальной номинации конкурса бы отмечен проект, реализованный новосибирским филиалом «Балтика» в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Центр развития социальных технологий», реализованный весной-летом 2020 году. С марта «Балтика» развернула социальную кампанию социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку пожилых людей, волонтеров, доставляющих им продукты и лекарства, и медиков, работающих с беспрецедентной нагрузкой в различных регионах России.

Так, летом завод «Балтика-Новосибирск» передал 24 000 бутылок питьевой воды «Живой ручей» для медиков и пациентов Городской клинической больницы № 11 и Инфекционной больницы №1 в Новосибирске и Больницы №20 в Красноярске, где врачи борются за жизнь пациентов с COVID-19, а также для красноярской Станции скорой помощи. В этих медицинских учреждениях работают около 1300 медиков. Ранее, в апреле, «Балтика» помогла закупить 2000 масок, 4000 пар одноразовых перчаток, а также дезинфицирующие средства для волонтеров, которые оказывали помощь пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. А россиянам, прилетевшим в страну через аэропорт «Толмачево» и оставшимся в Новосибирске на обсервации, доставили питьевую бутилированную воду и квас «Хлебный край».

Всего в рамках социальной кампании «Балтика» направила по всей России более 500 000 единиц средств защиты и более 450 000 бутылок безалкогольных напитков — для пожилых людей, волонтеров и медицинских работников, и продолжает оказывать помощь.

Входящие в Carlsberg компании по всему миру помогают в борьбе с пандемией. Carlsberg Group направила около 17,2 тыс. литров винной основы сидра Somersby, содержащей 16% алкоголя, на завод крепких спиртных напитков «Нюборг» в Дании — для производства дезинфектора для рук. Пивоварни Carlsberg в Великобритании, Китае, Лаосе, в Украине и Прибалтике помогают в обеспечении местных сообществ средствами санзащиты, поддерживают медицинские учреждения. Фонды Carlsberg, а именно Carlsberg Foudation, New Carlsberg Foundation и Tuborg Foundation, пожертвовали $13,8 млн на борьбу с пандемией COVID-19. Гранты направлены на поддержку исследовательских проектов, научных и культурных центров, общественных объединений — для смягчения последствий пандемии коронавируса и предотвращения развития эпидемий в будущем.

Фото предоставлено пресс-службой компании