Молодежь во время пандемии стала чаще выходить на биржу труда

Трансформация «молодого специалиста»

В начале декабря начальник управления занятости Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова сообщала на пресс-конференции, что 30% безработных, которые сегодня стоят на официальной бирже труда в регионе, это молодежь. По данным SuperJob, молодежь до 30 лет составляет 34,3% от общего количества соискателей из Новосибирска, разместивших резюме на SuperJob в течение последних 2 месяцев. В целом по России 30% соискателей — молодежь.

При этом в компании подчеркивают, что среди безработных граждан Новосибирска соотношение количества тех, кто встал на учет в ЦЗН, и тех, кто не регистрировал статус безработного, составляет 35% и 65% соответственно.

— Профобласть «Начало карьеры, студенты» вошла в пятерку отраслей, которые показывают в этом году самый большой прирост по количеству соискателей в Новосибирской области, — сообщила в ответ на запрос Infopro54 руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко. — Мы видим всплеск активности молодых специалистов с июня: в начале лета прирост резюме, по сравнению с этим же периодом прошлого года, составил 30%, а максимальная динамика была в сентябре (+44%). Для сравнения: средний прирост по количеству резюме в Новосибирской области на сайте hh.ru за период январь-октябрь 2020 года был на уровне 15% к прошлому году.

По мнению экспертов HeadHunter, на рост резюме, с одной стороны, могло повлиять сокращение рабочих мест, вызванное началом пандемии, с другой — понятие «молодой специалист» и «начало карьеры» стали трансформироваться. В эту категорию попадают работники других профессий, кардинально меняющие свою сферу деятельности.

— Например, таких специалистов становится больше в областях, которые связаны с digital. Получив новую специальность на обучающих курсах, человек выходит на рынок труда как новичок без опыта работы, — отмечает Эсауленко. — Кроме того, в кризис у работодателей традиционно более востребованными становятся сотрудники с опытом, которых не нужно обучать и которые зачастую могут закрыть сразу несколько функций.

В компании отмечают, что самый высокий спрос на молодых специалистов в регионе был в сферах «Продажи» (40% вакансий пришлись на эту область), «Туризм, гостиницы, рестораны» (12%) и «Консультирование», то есть телемаркетологи, операторы колл-центров, продавцы-консультанты (11%).

Коэффициент напряженности

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, официальный уровень безработицы в Новосибирской области в январе-октябре 2020 года составил 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В областном центре занятости сообщали, что коэффициент напряженности в области составляет 2, то есть на одну вакансию приходится двое соискателей. В предыдущие годы коэффициент не превышал 1.

По наблюдению экспертов HeadHunter, в январе 2020 года конкуренция среди соискателей в Новосибирской области была на уровне 5,7 резюме на одну вакансию, к апрелю она выросла до 6,3 активных резюме на вакансию. Максимально этот показатель увеличился в мае (7,1), причем в некоторых профессиональных областях (в сфере медиа, искусства и развлечений, например) он доходил до 10 резюме на вакансию.

— Это означает, что количество людей, вышедших на рынок труда, весной выросло сильнее, чем количество вакансий, — комментирует Лилия Эсауленко. — В октябре тренд поменялся, мы видим минимальные в этом году показатели конкуренции за работу в Новосибирской области (4,9 резюме на одну вакансию). Это значит, что сейчас ситуация более выгодна для соискателей: работу найти легче, чем весной, а вот у работодателей выбор сузился.

Но это, по ее словам, касается не всех специалистов. Выше среднего сохраняется конкуренция в профицитных областях — в сфере медиа, искусства и развлечений, а также в юриспруденции и безопасности. Самая высокая конкуренция за рабочие места остается среди молодых специалистов, на 1 предложение о работе приходятся 15 резюме.

— Конкурс (соотношение количества претендентов и вакантных мест) очень разный в различных сферах деятельности. Рынок труда считается сбалансированным при конкурсе 4-4,5 резюме на вакансию. Сейчас в Новосибирске в сфере искусства, культуры и развлечений конкурс — 8 человек на место, в фитнес-индустрии — 6 человек на место. Это те сферы, что пострадали в период пандемии, — поясняют в пресс-службе SuperJob.

В то же время в компании отмечают, что в Новосибирске, как и в других городах-миллионниках, наблюдается нехватка курьеров: менее 1 человека на место.

— Подобная ситуация вызвана ростом сезонного спроса на доставку в предновогодний период, а также связана с развитием онлайн-торговли и оттоком мигрантов. В Новосибирске число предложений для курьеров возросло за год в 3,2 раза, за месяц вакансий стало больше на 66%. Среднее зарплатное предложение составляет 38500 рублей, максимальное — 56 000 рублей, — констатируют в SuperJob.

По данным «Авито Работы», за год (по сравнению с октябрем-ноябрем 2019-го) количество вакансий курьеров в городе выросло на 249%. Бурный рост предложения в этой сфере не останавливается — он составил 193%, по сравнению с мартом-апрелем 2020 года.

Самые востребованные

В Минсоцразвития региона отмечают, что на сегодняшний день работодатели зарегистрировали в центрах занятости потребность в 38 тысячах работниках. Преобладает спрос на специалистов рабочих профессий. Их доля колеблется от 60 до 65%. По версии Kelly Services и «Авито Работы», самой востребованной категорией сотрудников для работодателей в Новосибирске в 2020 году также стал производственный персонал (23%). В тройку наиболее популярных вошли персонал для торговых точек (13%), специалисты по продажам, мерчендайзеры и курьеры, работники доставки и складской персонал (по 10%).

По данным HeadHunter, больше всего предложений о работе в 2020 году в регионе было из сферы продаж (25% от всех вакансий в Новосибирской области предлагалось в данной профобласти), в основном специалисты требовались в розничные и торговые сети. Второе по активности в поиске сотрудников направление — IT, телеком (14%), третье — медицина (11%) и четвертое-пятое — сферы производства и строительства, недвижимости (по 10%).

— С точки зрения динамики спроса, мы видим: по данным октября за год он существенно вырос на специалистов из сфер медицины и фармацевтики (+91% в октябре этого года к октябрю 2019-го), добычи сырья (+67%), на рабочий персонал (+58%) и сотрудников для строительства и недвижимости (+56%), — поясняет Лилия Эсауленко.

Самые дефицитные специалисты в регионе — медики и фармацевты, на одну вакансию приходится в лучшем случае одно резюме. В среднем по России этот показатель чуть выше — 1,8 — что тоже мало, но все же ситуация чуть более благополучная, чем в Новосибирской области. Не хватает рабочего и домашнего персонала, а также работников из сферы строительства и недвижимости, здесь соотношение 1,5-2 резюме на одну вакансию. Высокий дефицит сохраняется среди IT-специалистов (1,7 резюме на вакансию).

«Серый» сектор

Пандемия привела к росту теневого рынка труда. Так, в SuperJob отмечают, что среди новосибирцев даже в 2019 году было достаточно много граждан, которые готовы согласиться на работу с «черной» зарплатой (46%), при этом в целом по стране таковых — 43%. Сейчас в Новосибирске, по версии экспертов компании, на заработок «в конверте» согласен каждый второй (51%), по стране их 45%.

— По данным службы исследований hh.ru, «серую» зарплату (частично — официально, частично — нет) получают 26% жителей Новосибирской, области, 60% получают «белую» заработную плату, то есть полностью официальную. Интересно, что 2 года назад доля таких респондентов была ниже — всего 46%. «Черную» зарплату (полностью неофициально, «в конверте») получают только 10%, — говорит Лилия Эсауленко.

Это немного отличается от средних показателей по России: в целом по стране «белую» зарплату получают 66%, «серую» — 21%, «черную» — 9%.

По данным Минсоцразвития Новосибирской области, на сегодняшний день в регионе зарегистрированы около 73 тысяч безработных. Это в 5 раз больше, чем в начале текущего года. На пособия по безработице направлены уже 4,2 млрд рублей из средств федерального бюджета. С 1 сентября минимальный размер пособия в Новосибирской области составляет — 1800 рублей, максимальный — 14556 рублей.

Фото^ pixabay.com, автор- wal_172619