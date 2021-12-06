Блогер Варламов нашел в Африке новосибирские дороги

Поводом для федерального блогера Ильи Варламова в очередной раз вспомнить Новосибирск и еще несколько российских городов стала прогулка по деревне в Либерии: на болотистой местности тропинка, по которой ходят местные жители, представляет из себя кочки и автомобильные шины.

— Вы извините, друзья, пока я вам рассказываю новости, я прыгаю по каким-то камням и покрышкам, — сообщил Варламов во время своего еженедельного стрима. — Как в Новосибирске весной. По сложности для меня нет ничего страшного. Я был в Новосибирске, Чите, Омске, поэтому по либерийским трущобам я довольно ловко могу попрыгать.

— Зимний город-сугроб весной превратился в город-лужу, город-грязь, — сообщал Варламов в конце апреля 2021 года. — Посмотрите, какие прекрасные, покрытые пылью и грязью, залежи тающего снега. Когда все это дотает, на месте сугроба появится грязная лужа, засохшая грязь превратится в пыль и полетит в легкие новосибирцев. Гоголь писал, что не всякая птица долетит до середины Днепра. До середины новосибирской лужи добраться тоже смогут не все.

Что касается Новосибирска весной, то, по итогам последней весны, город, по мнению блогера, возглавил рейтинг самых грязных городов в России.

Стоит напомнить, что состояние городских улиц весной текущего года неоднократно становилось поводом для критики не только московского блогера, но и местных общественников и представителей как областного, так и городского депутатского корпуса. Некоторые из них выступали с предложением передать уборку городских улиц частным компаниям в порядке аутсорсинга. В середине ноября, как стало известно, мэрия начала прорабатывать данное предложение, ориентируясь на опыт территориального управления автодорогами, привлекшего для данных работ семь компаний-подрядчиков. Глава города поручил профильным подразделениям определиться с пилотным участком. Сейчас уборку улиц проводят дорожно-эксплуатационные управления, к работе которых периодически появляются замечания.