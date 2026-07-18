«Оплата в офисе — прошлый век»: новосибирцы не хотят платить за услуги управляющих компаний в кассе

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Избалованные цифровизацией коммерческих и государственных услуг жители Новосибирска воспринимают в штыки требования лично оплачивать услуги специалистов управляющих компаний.

— В нашей УК в Ленинском районе дистанционно принимают только оплату за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы вызвать домой слесаря, сантехника, электрика и т.д., нужно прийти в офис компании и лично оплатить эти услуги. Проблема в том, что офис работает с 8 до 17 часов, то есть их рабочее время совпадает со временем работы большинства предприятий и компаний, а значит, для оплаты нужно отпрашиваться у руководства. Плюс потом нужно ждать специалиста, который «придет в течении дня, так как много вызовов». Это еще один день отгула, — об этом редакции Infopro54 рассказала жительница Ленинского района.

Если требуется вызвать несколько специалистов, а в Ленинском районе немало домов со старыми коммуникациями, то квест повторяется.

— Я интересовалась в компании, почему нельзя сделать оплату дистанционной, чтобы было удобно жильцам. Мне говорят, что «это не предусмотрено в регламентах УК». Но это же уже прошлый век, — возмущается сибирячка.

Все в руках жителей

Редакция Infopro54 поинтересовалась в Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, есть ли у жителей возможность обязать УК принимать оплату за услуги специалистов управляющих организаций (слесаря, сантехника, электрика) дистанционно.

Как пояснили в ГЖИ, на сайте УК должен размещаться список дополнительных платных услуг, которые предоставляются на возмездной основе и не входят в минимальный перечень работ и услуг по договору управления. Эти услуги в платежных документах, как правило, не выставляются и в начисления не включаются. Они оплачиваются отдельно, в порядке, установленном управляющей организацией и согласованном с жителями.

— Что касается формы оплаты, то прием наличных денежных средств управляющей организацией сам по себе не запрещен. Вместе с тем способ оплаты дополнительных услуг определяется порядком работы конкретной управляющей организации. Если граждане считают, что порядок оплаты дополнительных услуг нарушает их права, собственники могут включить данный вопрос в договор управления, вносимые изменения необходимо принять на общем собрании собственников. Кроме того, такие вопросы могут быть предметом рассмотрения в претензионном или в судебном порядке, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В инспекции подчеркнули, что в их адрес обращения граждан по вопросам принципа оплаты дополнительных услуг за последний период не поступали.

— В случае поступления жалобы о том, что управляющая организация принимает оплату только в кассе офиса и исключительно наличными, оцениваются условия договора управления, информация о платных услугах, фактический порядок предоставления услуги и наличие у граждан реальной возможности воспользоваться иными законными способами оплаты, — добавили в ГЖИ.

Член комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Дмитрий Козловский отметил, что лично сам сталкивался с такой ситуацией, когда не было возможно заплатить дистанционно за дополнительные услуги УК. Однако на комитете этот вопрос не поднимался.

— Лично я поддерживаю возмущение жителей и считаю, что у людей должен быть выбор принципа оплаты услуг, — добавил Козловский.

Конкурентный проигрыш

Директор ООО УК «Жилдом», член правления Ассоциации объединенных УК Новосибирска (АОУК) Антон Лапа заявил редакции, что любая мало-мальски современная управляющая компания может обеспечить прием оплаты дистанционно или по QR-коду, выставить жителю отдельный платежный документ на коммерческую услугу, по аналогии со счетом юридической компании. По его словам, в этом нет ничего сложного: интернет-эквайринг легко настраивается в банке, а люди получают заветные кнопочки на сайте или в мобильном приложении. Кроме того, УК вполне может дать полномочия своим техникам при подписании акта приема-передачи выполненных услуг выдать жителю приходно-кассовый ордер по получению наличных денежных средств.

— Вопрос — в доверии сотрудникам и клиентоориентированности. То есть ограниченный функционал — это проблема отдельных компаний, которые не стремятся развиваться, а также вести свой бизнес по принципу предоставления конкурентных услуг жителям. У нас в городе они есть — и довольно крупные. У некоторых в управлении находится более миллиона квадратных метров жилья. По нашим наблюдениям, такие компании постепенно уходят с рынка, так как не выдерживают конкуренцию. К УК нашей ассоциации, в том числе к нам, поступают заявления от жителей домов, которые хотят уйти из таких УК, — говорит Антон Лапа.

По его словам, сейчас сектор ЖКХ становится все более технологичным и прозрачным. В такой ситуации сами УК заинтересованы, чтобы все процессы, в том числе приема заявок, оплаты, отчетности, были максимально прозрачными, так как жалобы на любой недочет поступают мгновенно, множатся и тут же считываются контролирующими органами.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область задает стандарты цифровой трансформации в Сибири.