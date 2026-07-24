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Новосибирские школьники всё чаще попадаются на уловки хакеров

Автор: Артем Рязанов

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63% подростков сталкивались с мошенниками в сети, а каждый третий — повторно

В Новосибирске школьникам и их родителям напомнили о правилах цифровой безопасности и способах защиты от кибермошенников. Как сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, за первые шесть месяцев 2026 года в стране зарегистрировали более 252 тысяч киберпреступлений. По данным МВД, одной из самых уязвимых категорий остаются дети и подростки.

Согласно исследованию, проведённому среди 1,5 тысячи учащихся 7–11-х классов из разных регионов России, 63 % школьников хотя бы раз сталкивались с интернет-мошенниками, а каждый третий сообщил о повторных попытках обмана.

Председатель Федерации спортивного программирования Новосибирской области Павел Ревердатто рассказал Om1 Новосибирск, что большинство кибератак начинается с обычного сообщения в мессенджере или социальной сети. По словам эксперта, злоумышленники часто играют на интересах детей. Они могут предложить редкий игровой предмет, скидку или другой привлекательный бонус, попросив перейти по ссылке, авторизоваться или ввести данные банковской карты. Подобные ссылки используются для кражи личной информации, аккаунтов и денежных средств.

Эксперт также отметил, что серьёзной ошибкой остаётся использование одного пароля для разных сервисов. Если мошенники получают доступ хотя бы к одной учётной записи, остальные аккаунты также оказываются под угрозой. Для защиты рекомендуется использовать уникальные длинные пароли и не включать в них имена, даты рождения или номера телефонов.

Кроме того, Павел Ревердатто призвал с осторожностью относиться к звонкам от неизвестных людей, представляющихся сотрудниками банков, операторов связи или служб поддержки. Если собеседник оказывает давление или просит сообщить SMS-код, разговор лучше сразу прекратить и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру.

Во время встреч со школьниками и воспитанниками военно-патриотического центра «Защитник» (НРОВПД) эксперт регулярно напоминает и о правилах безопасного поведения в интернете. Он советует не доверять подозрительным аккаунтам в социальных сетях, не соглашаться на встречи с незнакомцами без взрослых и не публиковать информацию, которая может рассказать посторонним, что ребёнок находится дома один или родители отсутствуют. По словам специалиста, соблюдение простых правил цифровой гигиены значительно снижает риск стать жертвой интернет-мошенников.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники начали поздравлять новосибирцев с Днем рождения.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : кибермошенники

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«Лимит исчерпан»: в России вступил в силу закон об ограничении сим-карт на одного человека

Автор: Ольга Кирсанова

В России вступил в силу закон, ограничивающий количество сим-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека. Как сообщил в своём Телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, теперь гражданин России может иметь не более 20 абонентских номеров, а мигрант  не более 10.  сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Предварительные результаты реализации норм законов показывают, что созданная система позволяет уберечь граждан от действий кибермошенников и финансовых потерь, — отметил Володин.

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Мошенники рассылают заразные «советы по безопасности» пользователям Telegram

Автор: Ольга Кирсанова

Новую мошенническую схему отрабатывают аферисты в Telegram — они делают рассылку пользователям с якобы официального аккаунта мессенджера под названием «Советы по безопасности». Потенциальных жертв предупреждают о якобы блокировке профиля из-за «мошеннических действий с учетной записью», а затем и просят «подтвердить учётную запись» перейдя по ссылке.

— Ваш аккаунт скоро будет ограничен. Пожалуйста, немедленно войдите в наш системный центр, чтобы подтвердить свою учётную запись, в противном случае мы заблокируем вашу учётную запись, — говорится в рассылаемых сообщениях.

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Более 150 тысяч кибератак совершено в 2023 году на инфосервисы Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В 2023 году на информационные сервисы Новосибирской области было совершено более чем 150 тысяч кибератак и 380 DDoS-ов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

— Количество атак в целом, скажем так, не снижалось. Порядка 150 тысяч компьютерных атак было отражено, 380 DDoS-ов. Из значимых, наверное, это очередная атака в сентябре на сервис «Электронная школа» очередная, но она не обвенчалась никаким успехом, — отметил он.

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Кибермошенники все чаще используют дипфейки, чтобы выдавать себя за других людей

Автор: Марина Санькова

Кибермошенники записывают голосовую просьбу о перечислении денег в долг и таким образом чаще всего получают либо финансовую выгоду, либо убеждают пользователя выдать доступ к личным данным, сообщил в беседе с «Лентой.ру» эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

В свою очередь, дипфейки используются для создания поддельных видео- или аудиозаписей, в которых злоумышленники выдают себя за другого человека: родственника, друга или коллегу, добавил Шуленин.

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Бороться с кибермошенниками научили пенсионеров Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

По словам Сергея Цукаря, министра цифрового развития, пенсионеры самая незащищенная аудитория от кибермошенничества.

— По сводкам правоохранителей, еженедельно злоумышленники похищают у жителей Новосибирской области порядка 50 млн рублей. Это можно предотвратить, если следовать простым правилам цифровой гигиены, — подчеркнул Сергей Цукарь.

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Мошенники за неделю обманули новосибирцев на 47 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

— За минувшую неделю в регионе совершено 134 преступления с использованием информационных телекоммуникационных технологий на общую сумму 47 млн рублей, — сообщил представитель МВД Новосибирской области на оперативном заседании в правительстве региона.

Напомним, по данным Минцифры, почти еженедельно жители региона попадают на 40-50 млн рублей ущерба от деятельности кибермошенников.

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