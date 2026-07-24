Новосибирские школьники всё чаще попадаются на уловки хакеров

В Новосибирске школьникам и их родителям напомнили о правилах цифровой безопасности и способах защиты от кибермошенников. Как сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, за первые шесть месяцев 2026 года в стране зарегистрировали более 252 тысяч киберпреступлений. По данным МВД, одной из самых уязвимых категорий остаются дети и подростки.

Согласно исследованию, проведённому среди 1,5 тысячи учащихся 7–11-х классов из разных регионов России, 63 % школьников хотя бы раз сталкивались с интернет-мошенниками, а каждый третий сообщил о повторных попытках обмана.

Председатель Федерации спортивного программирования Новосибирской области Павел Ревердатто рассказал Om1 Новосибирск, что большинство кибератак начинается с обычного сообщения в мессенджере или социальной сети. По словам эксперта, злоумышленники часто играют на интересах детей. Они могут предложить редкий игровой предмет, скидку или другой привлекательный бонус, попросив перейти по ссылке, авторизоваться или ввести данные банковской карты. Подобные ссылки используются для кражи личной информации, аккаунтов и денежных средств.

Эксперт также отметил, что серьёзной ошибкой остаётся использование одного пароля для разных сервисов. Если мошенники получают доступ хотя бы к одной учётной записи, остальные аккаунты также оказываются под угрозой. Для защиты рекомендуется использовать уникальные длинные пароли и не включать в них имена, даты рождения или номера телефонов.

Кроме того, Павел Ревердатто призвал с осторожностью относиться к звонкам от неизвестных людей, представляющихся сотрудниками банков, операторов связи или служб поддержки. Если собеседник оказывает давление или просит сообщить SMS-код, разговор лучше сразу прекратить и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру.

Во время встреч со школьниками и воспитанниками военно-патриотического центра «Защитник» (НРОВПД) эксперт регулярно напоминает и о правилах безопасного поведения в интернете. Он советует не доверять подозрительным аккаунтам в социальных сетях, не соглашаться на встречи с незнакомцами без взрослых и не публиковать информацию, которая может рассказать посторонним, что ребёнок находится дома один или родители отсутствуют. По словам специалиста, соблюдение простых правил цифровой гигиены значительно снижает риск стать жертвой интернет-мошенников.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники начали поздравлять новосибирцев с Днем рождения.