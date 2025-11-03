«Лимит исчерпан»: в России вступил в силу закон об ограничении сим-карт на одного человека

В России вступил в силу закон, ограничивающий количество сим-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека. Как сообщил в своём Телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, теперь гражданин России может иметь не более 20 абонентских номеров, а мигрант не более 10. сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Предварительные результаты реализации норм законов показывают, что созданная система позволяет уберечь граждан от действий кибермошенников и финансовых потерь, — отметил Володин.

Преступники покупают сим-карты с номерами, которые раньше принадлежали другим людям, но были возвращены в продажу после расторжения договора. Они рассчитывают, что предыдущий владелец мог не отвязать этот номер от своего аккаунта на Госуслугах. Мошенникам достаточно инициировать процедуру восстановления доступа, чтобы получить смс-код подтверждения на перепроданный номер. Затем они могут сменить пароль и захватить контроль над личным кабинетом, который открывает доступ к банковским операциям и персональным данным.

По информации Роскомнадзора, в октябре было зафиксировано превышение порога по числу сим-карт:

— у 89 тысяч российских абонентов, на которых оформлено почти 6,5 миллионов телефонных номеров;

— у 37 тысяч мигрантов с 757 тысячами сим-карт.

С 1 ноября операторы мобильной связи не имеют права предоставлять им услуги по абонентским номерам.

Проверить количество зарегистрированных на себя сим-карт и заблокировать ненужные можно через специальный раздел на портале «Госуслуги». Там же можно установить запрет на оформление новых договоров мобильной связи.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 сентября у новосибирцев появилась новая возможность защитить себя и близких от мошенников. Они могут доверить контроль над своими банковскими операциями родственнику или другу. Тот в свою очередь сможет подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными. При этом у помощника не будет доступа к счёту и права на самостоятельные операции. Законодатели уверены, что данная мера поможет защитить от мошенников пожилых людей и подростков, которые чаще всего и попадаются на их «удочку».