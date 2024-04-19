Более 20 человек за неделю обратились в больницу с укусами клещей в Новосибирской области

С 10 по 16 апреля в Новосибирской области зарегистрирован 21 случай укуса клещами.

По данным Роспотребнадзора, большинство укусов зафиксировано в Искитимском районе. По 2 случая зарегистрировано в Новосибирском и Коченевском районах.

Всего с начала эпидемиологического сезона было зарегистрировано 24 человека с укусами насекомых. Это на 3 больше, чем за тот же период прошлого года. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит 2 человека госпитализировали.

Напомним, что химическая атака на клещей началась в Новосибирске с 15 апреля. Парки и скверы города обработают специальным раствором.

Ранее редакция сообщала о том, что повышенную активность клещей в этом сезоне прогнозируют в Новосибирской области.