Более 20 человек за неделю обратились в больницу с укусами клещей в Новосибирской области

С 10 по 16 апреля в Новосибирской области зарегистрирован 21 случай укуса клещами.
По данным Роспотребнадзора, большинство укусов зафиксировано в Искитимском районе. По 2 случая зарегистрировано в Новосибирском и Коченевском районах.
Всего с начала эпидемиологического сезона было зарегистрировано 24 человека с укусами насекомых. Это на 3 больше, чем за тот же период прошлого года. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит 2 человека госпитализировали.
Напомним, что химическая атака на клещей началась в Новосибирске с 15 апреля. Парки и скверы города обработают специальным раствором.
Ранее редакция сообщала о том, что повышенную активность клещей в этом сезоне прогнозируют в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — erik-karits-2093459
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