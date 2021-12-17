«Большим и богатым становится все лучше, а всем остальным — все хуже»

— 2020 год мы все провели в ожидании вакцины от коронавируса, а когда она, наконец, появилась, то поняли, что половина населения у нас до сих пор ментально находится в средневековье. Я говорю об антиваксерах. Не только общество в целом, но и коллективы в компаниях начали разделяться на тех, кто спокойно ставит прививки, и тех, кто категорически от них отказывается. Общество раскалывается. Для меня, как ученого, это оказалось очень интересным, так как фактически показало, что сознание у многих представителей нашего общества до сих пор очень ненаучно и мифологизировано.

Очевидно, что с этим нужно что-то делать, научно просвещать население. Думаю, что эта задача будет решаться органами власти и всеми прогрессивно мыслящими людьми, кроме того ждем принятия закона про QR-коды. Не исключаю, что. Я думаю, что на фоне непрекращающейся пандемии, масочного режима, попыток власти привлечь как можно больше населения к вакцинации, тем, кто не становится конформистом, отказывается прививаться, будет тяжело. Нас ждет нарастание конфликтности в обществе, и это плохо.

— Если говорить про экономику, то в начале 2021 года мы увидели серьезный рост денежной массы М0 — примерно на треть, в кассах возникли около 3,5 трлн рублей, и весь этот навес неизбежно пошел в инфляцию. Она у нас сегодня измеряется очень интересно: ЦБ, который отвечает за инфляцию, говорит, что она небольшая, но бизнес и конкретные граждане чувствуют ее на себе очень сильно.

Напомню, началась инфляция с инвестиционных инструментов фондового рынка и недвижимости. В конце 2020 года мы делали экстремальный прогноз и не исключали, что при худшем сценарии развития пандемии и уровне смертности около 20% (а не 2-3%, как сейчас) на рынок выйдет много лишних, в том числе наследных квартир, что приведет к снижению цен. К счастью, в 2021 году этот сценарий не реализовался. Квартиры росли в цене и потянули за собой цен рост строительных и отделочных материалов. Кроме того, по имеющейся отчетности мы видим, что в уходящем году финансовые структуры, банки, страховщики и прочие чувствовали себя вполне неплохо.

Прогнозы на 2022 год

Что касается отраслей… Для ритейла год был очень неравномерным. Мне, как жителю региона, очень обидно, что с рынка ушли проекты Александра Манцурова («Сибирский гигант», «Горожанка» и т. д.). В то же время многие бизнесмены, с которыми я общаюсь, говорят о том, что цены растут и что уже действующие контракты из-за этого выполнять достаточно тяжело, но по новым заказам ситуация складывается вполне удачно.

Следующий год, однозначно, будет инфляционным. Регуляторы будут бороться с инфляцией. Думаю, что ЦБ станет придерживаться более жесткой политики в ставках. На мой взгляд, инфляция принесет оживление во все сферы торговли, будет хорошо финансистам.

Не исключаю, что государство и дальше будет закручивать гайки. Достаточно тревожная ситуация складывается с точки зрения внешней политики, но я искренне надеюсь, что победит здравый смысл и прагматизм, поскольку открытая война не нужна никому. Но вероятность того, что России еще больше закрутят гайки и отрежут от каких-то возможностей мирового рынка, высока. Население от этого будет страдать.

Мы ожидаем продолжения уклона в сторону огосударствления экономики. Наша страна уже сегодня отличается большим уровнем занятости в госсекторе — более 50% населения работают в госструктурах или в компаниях, которые контролирует государство. Тем, кто в эту сферу попадает, живется хорошо: у них растут зарплаты, у них стабильная ситуация. С другой стороны, мы видим постепенную деградацию малого бизнеса, видим, что при росте количества самозанятых их доходы не растут. Это банально звучит, но большим и богатым становится все лучше, а всем остальным — все хуже.

Подготовила Юлия Данилова