Большинство травм на новогодних каникулах дети получили в неорганизованных местах отдыха

— Последние 4-5 лет новогодние праздники в Новосибирске проходят спокойно. В 2021 году количество общих обращений за помощью уменьшилось за счет сокращения обращений в связи с гипертонической болезнью, травмами и длительным употреблением алкогольных напитков, отравлением. В целом люди научились встречать праздники цивилизованно, радоваться празднику и не печалиться по поводу последствий, — констатировал на пресс-конференции главный врач городской станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александр Балабушевич.

В скорую в этом году поступило в среднем на 120 вызовов меньше, чем годом ранее. Выделить из общей статистики количество обращений, связанных с ОРВИ и коронавирусом, главврач затруднился, отметив, что эта информация обобщается.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог регионального Министерства здравоохранения, главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина также сообщила, что в регионе на минувших новогодних праздниках наблюдалосьВпрочем, она не исключила, что пик обращений придется на ближайшее время, после завершения официальных праздников.

Ситуация с детским травматизмом по итогам новогодних каникул — на уровне 2019 года: с 31 декабря по 9 января за помощью обратились родители с 587 детьми, 48 детей госпитализированы.

— В целом по детям мы отмечаем рост уличного травматизма за счет катания на горках, ледянках, тюбингах. В этом году было мало случаев обращений с организованных горок, катков, в том числе с Михайловской набережной, где в прошлые годы возникали такие ситуации. Все травмы, как правило, получены в неорганизованных местах отдыха, — сообщил заведующий детским отделением травматологии и ортопедии городской Детской клинической больницы скорой медицинской помощи Алексей Ковалев. — В структуре травм 40% приходятся на травмы позвоночника (растяжение, переломы, ушибы), 30% — на переломы нижних конечностей. Не было случаев повреждений от пиротехники, а также обращений с обморожениями.

В целом, по его словам, уровень детского травматизма в регионе достаточно высокий, но скачка, по сравнению с предыдущими годами, врачи не ожидают.

Напомним, в этом году в Новосибирске зимние горки приравняли к зимним аттракционам. При строительстве горок выше 40 см требовалось соблюдение требований ГОСТ и технического регламента.: кататься в несанкционированных местах, с гаражей, крыш, снежных завалов и т. д. Ситуацию усугублял тот факт, что в минувшие новогодние праздники все развлекательные центры в регионе были закрыты

Кстати, в соцсетях в дни новогодних каникул появлялись сообщения новосибирцев, которые жаловались на несоблюдение правил безопасности посетителями на центральном катке города — на площади Ленина.