«Дочка» «Ростеха» протестирует в Новосибирске «цифровую школу»

— В рамках поручения президента по обеспечению бесплатного питания для детей младшей школы и усиления контроля за госсредствами, которые будут направляться на эти цели, мы предлагаем стандартизировать и централизовать систему питания. Это можно сделать в рамках специализированной платформы, где в одном месте будет концентрироваться информация, поступающая от всех школ города, о том, какие деньги направляются на питание льготников, о составе питания и т.д. Мэрия сможет контролировать все эти данные в онлайн-режиме, — поясняет Сединкин.

Продукт, разработанный НИПС, включает в себя контроль за большим перечнем параметров деятельности образовательного учреждения. Например, автоматизация школьной столовой: расчеты за питание, управление самим потоком питания, взаимодействие с комбинатами питания, оформление заказов и отчетности.

Портал и личные кабинеты, созданные для мониторинга школьного питания, также могут использоваться для перевода в безналичный расчет оплаты любых сборов и сервисов внутри школы.

НИПС также усовершенствовал систему обеспечения комплексной безопасности школы. Она включает в себя классическую систему видеонаблюдения, охранную и пожарную сигнализацию, контроль доступа, а также дополнительные решения: систему распознавания лиц на входе, контроль управления инженерными системами в рамках проектов энергоэффективности, видеоаналитику.

Система, разрабатываемая НИПС, может интегрироваться с действующими в школах сервисами (электронный дневник, электронное расписание), а при необходимости — интегрироваться с внешними сервисами. Например, в городской транспорт. Карта школьника, которая действует в Новосибирске, может быть использована в качестве идентификатора в системе НИПС.

Вся собранная в системе «Цифровая школа» информация, по словам Сединкина, может аккумулироваться в диспетчерских ситуационных центрах в образовательных и других учреждениях, либо передаваться на платформы более высокого уровня. В результате реализации пилотного проекта должна быть создана инновационная образовательная инфраструктура и среда,интегрированная система технологических стандартов, образовательных технологий и инструментов, оборудования, информационных и инженерных систем, систем безопасности и т.п., помогающая учителям и руководству школы предлагать индивидуальное образование, основанное на интересах и способностях ученика, облегчающая и стимулирующая учебную активность, обеспечивающая безопасность.

По его словам, сейчас обсуждаются принципы финансирования пилота. В его реализации заинтересована ГК «Ростех», область (в рамках исполнения федерального проекта «Цифровая образовательного среда» и получения инновационных решений, которые позволят осуществлять мониторинг состояния инфраструктурных, инженерных и информационных систем образовательных учреждений), а также ряд частных компаний.

— Стоит отметить, что в нашей области уже создан центр мониторинга и обработки данных, есть необходимое «железо» и практически завершено создание инфраструктуры — по всему региону протянуты интернет-каналы между центром и образовательными учреждениями. Так что с этой точки зрения финансовые затраты будут минимальны. Скорее, речь идет об организационных затратах. Можно сказать, что регион очень хорошо подготовлен к реализации проекта «Цифровая школа», — резюмировал Сединкин.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также рекомендовал экспертам НИПС предложить свои наработки по безопасности МУП «Новосибирский метрополитен», который «очень восприимчив к подобного рода инновациям». В частности, он обратил внимание на системы видеонаблюдения и распознавания лиц, их можно было бы установить повагонно.