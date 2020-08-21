Борис Титов: В городе происходит уничтожение НТО

На пресс-конференции в ТАСС в Новосибирске уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов заявил, что находится в сильной «дискуссии» с городом и главой города, а также сказал о том, что происходящее в Новосибирске с нестационарными торговыми объектами (НТО) — недопустимая ситуация.

— Город не идет с нами на прямой контакт. Мой общественный помощник Анастасия Татулова говорила с Анатолием Локтем (мэр Новосибирска) несколько раз. Я говорил с федеральным руководством партии коммунистов — Геннадием Зюгановым. С этим нужно что-то делать, — говорит Титов.

— Сносятся объекты под какую-то эфемерную программу новых остановок (Концессия по «умным остановкам». — Ред.), и все это будет у нового оператора. Это очень по-коммунистически, — заявляет Титов. — Мы сегодня находимся в стадии очень серьезных стратегических действий против (снос НТО).

По его словам, сегодня в Новосибирске сносятся объекты малоформатной торговли так, что потом год на этом месте стоят руины. То есть никому это место в действительности не нужно.

Титов также заявил, что в Новосибирске он видит «просто атаку на малый бизнес» и «нежелание вступать в дискуссию».

— Анастасия провела первый раунд переговоров по телефону с Локтем. Он дал согласие, что будет встречаться. Он встретился выборочно с одним человеком, который был ему удобен и который абсолютно не представляет других предпринимателей в городе, — поясняет уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ. — Мы продолжаем свою борьбу. Это реально уже переходит… Такие слова можно говорить?.. Хотя мы хотели бы урегулировать этот вопрос мирно. Мы урегулировали мирно подобные вопросы в Москве, когда была всем выплачена компенсация, в Саратове, в Калининграде и других городах. Почему мы здесь не можем это урегулировать? Если не нравится киоск — дайте компенсацию или такое же по качеству, уровню доступности потенциальных возможностей место в другом районе города. Но этого здесь не происходит. Просто идет уничтожение НТО.

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