До конца декабря работы по четвертому мосту будут выполнены на 20%

— Задач у нас на сегодняшний день очень много. Мы работаем на восьми из шестнадцати опор моста. К концу года начнем строительство пилона на правом берегу, — сообщил генеральный директор ООО «ПФ «ВИС» (входит в Группу ВИС) Руслан Семёнов, во время визита на площадку строительства четвертого моста губернатора Андрея Травникова.

К сегодняшнему компания выполнила устройство 70 из 215 буронабивных свай мостового перехода, на двух опорах завершено бетонирование ростверков, ведутся работы по армированию и монтажу опалубки тел опор. На основном ходе автомобильной дороги выполнено устройство насыпи из песка объёмом 89 тысяч кубических метров. На эстакаде основного хода завершено устройство 15 из 304 буронабивных свай.

До конца декабря более 15% от общего объёма работ должно быть выполнено в русле реки. В целом по проекту до конца года компания планирует выйти на техническую готовность, превышающую 20%.

Сегодня строительство моста через Обь в Новосибирске является одним из крупнейших дорожных проектов в стране. Предприятие, которое занимается строительством, зарегистрировано в Новосибирской области и платит налоги в региональный бюджет. Губернатор также отметил, что на стройке максимально используются материалы и оборудование, изготовленные в регионе: цемент, здания в строительном городке и т.д. Достигнута договоренность по привлечению к строительству региональных студенческих отрядов.

17 августа правительство области сообщило о том, что регион получит еще 6 млрд на строительство четвертого моста.

Мост, получивший название «Центральный», соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Это будет современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофорное регулирование движения и обеспечить непрерывность транспортных потоков. Общая протяжённость всех объектов создаваемой в рамках концессии инфраструктуры превысит 5 километров. Первый транш финансирования свыше 1 млрд руб. был получен 27 марта 2020 года. Стоимость строительства всего объекта оценивается в 37 млрд руб., более 30% этой суммы составят средства инвестора.

Фото группы ВИС